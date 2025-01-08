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娛樂 最新消息

男神王鶴棣「裸上半身」激情照流出！搶攻Disney+冠軍

〔記者蕭方綺／台北報導〕王鶴棣、田曦薇主演Disney+ 古裝懸疑探案劇《大奉打更人》，自上線以來好評不斷，除了在騰訊站內持續霸榜，各平台的播放量也早已破億外，更在Disney+ 「台灣本日熱播Top 10」拿下冠軍頭銜。

王鶴棣在《大奉打更人》展現壯碩肌肉讓無數網友驚艷。（Disney+提供）王鶴棣在《大奉打更人》展現壯碩肌肉讓無數網友驚艷。（Disney+提供）

這次王鶴棣為了要演出個性精明、武功高強又充滿幽默的許七安，讓他下了不少苦功，王鶴棣透露劇組曾移到新疆拍攝，當地氣溫高達40多度，但是所有人仍要穿著厚重的古裝制服，「有時候拍完戲吃盒飯的時候，其實飯都有點餿了」，但他仍然樂在其中，並說自己拍完《大奉打更人》已有一年多，但對於劇情、對白依舊印象深刻。

至於《大奉打更人》最吸引人的部分，在於角色「許七安」對正義充滿堅持，王鶴棣更表示自己是獨生子，從小家庭成員就比較少，所以每次拍吃飯戲時，能與劇中的二叔一家人一起坐在餐桌前吃飯，是非常幸福的一件事，「我感覺我們就像一家人一般親切」。

王鶴棣在《大奉打更人》演出個性精明、武功高強又充滿幽默的許七安。（Disney+提供）王鶴棣在《大奉打更人》演出個性精明、武功高強又充滿幽默的許七安。（Disney+提供）

此外，王鶴棣所飾演的主角許七安，先前在劇中裸上半身展現壯碩肌肉讓無數網友驚豔，在正式加入「打更人」行列成為銅鑼之後，其依靠現代智慧的破案技巧更是引來金鑼的三大高手南宮倩柔（范帥琦 飾）、楊硯（范世錡 飾）以及、姜律中（付磊 飾）爭相想要將他納入麾下，引爆熱烈話題。

除了面對三大高手的相互過招，許七安另一方面還要潛藏在「天諦會」組織，查探他們的真實目的為何，此外，許七安與臨安公主（田曦薇 飾）也有不少逗趣對戲，讓網友無比期待兩人接下來有更多的曖昧橋段。

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