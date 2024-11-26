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娛樂 最新消息

台灣奪世界棒球冠軍太感動！「大師兄」林智勝揪動力火車、曾雅妮募款助小球員

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣棒球隊贏得12強冠軍，全民感動，今（26日）球員、教練大遊行也受到民眾歡呼。味全龍球星「大師兄」林智勝過去曾擔任台灣出賽世界12強棒球賽的隊長，他也持續為培育棒球下一代盡心力。

林智勝（左）邀請曾雅妮擔任公益高爾夫名人賽大使。（台灣原住民族棒球運動發展協會提供）林智勝（左）邀請曾雅妮擔任公益高爾夫名人賽大使。（台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

第二屆「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽，昨（25日）在東華菁英高爾夫俱樂部舉行，林智勝揪動力火車、球后曾雅妮等參與，最後共募得310萬元，將全數捐贈給台灣原住民族棒球運動發展協會，並做為原鄉孩童運動發展基金。

動力火車顏志琳（中）揮桿相挺林智勝（左）的高爾夫球名人賽。（台灣原住民族棒球運動發展協會）動力火車顏志琳（中）揮桿相挺林智勝（左）的高爾夫球名人賽。（台灣原住民族棒球運動發展協會）

動力火車尤秋興和顏志琳本就喜歡打高爾夫球，能和林智勝號召的公益活動結合，更是不能缺席，尤秋興還標下簽名球袋盡一份心意。

動力火車尤秋興（左）全力支持林智勝號召的公益高球賽。（台灣原住民族棒球運動發展協會提供）動力火車尤秋興（左）全力支持林智勝號召的公益高球賽。（台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

談到剛結束的世界棒球12強賽事，尤秋興覺得與有榮焉，因為自己是排灣族，這次台灣冠軍隊中原住民選手就有14位，其中有3名是排灣族，尤秋興認為原住民人才很多，但原鄉資源普遍不足，希望大家能有更多的資源給到原鄉的孩子，讓他們可以更專注投入在有天份的事物上。

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