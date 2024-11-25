「曾吸161次大麻」 前BTOB成員鄭鎰勳想復出遭酸爆

BTOB前成員鄭鎰勳因染毒退團。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國團體BTOB前成員鄭鎰勳呼麻毀事業，爆發吸食161次大麻的他，不但重創團體形象「被退團」，隔了5年之後他還是想回到演藝圈，可惜已經沒人想原諒他。

2020年鄭鎰勳爆出吸食大麻醜聞，從2016年7月起至2019年1月，與7位同夥（共8人）吸食161次大麻，花費1億3千萬韓圜（約新台幣350萬元）購買862克大麻，經紀公司Cube宣布他退出BTOB，並接受法律制裁。時隔5年，鄭鎰勳21日突然發新歌〈lullaby〉，似是有意回歸樂壇。

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鄭鎰勳改頭換面想重新來過。（翻攝自IG）

鄭鎰勳退出BTOB之後曾發文表示懺悔「我犯的錯讓很多珍貴的人離開，我才發現自己該如何活下去？該如何改調對人生的態度？雖然太晚了，但我已經深刻了解犯下錯誤」。吸毒醜聞讓他判決2年有期徒刑（緩刑3年），罰款1億3千萬韓圜（約新台幣350萬元），隨後他便在演藝圈銷聲匿跡。

突然發新歌的鄭鎰勳改變造型想回到娛樂圈，改以長髮頹廢風格再出發，不過網友及歌迷都不買帳，甚至憤怒說：「誰要支持這個吸毒160幾次的毒蟲」、「說得比唱得好聽」、「把BTOB坑慘之後就拍拍屁股走人」、「誰啊」。

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