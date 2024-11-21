「台灣隊長」陳傑憲激似吳奇隆！雙帥同框揭驚人年齡差距

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣隊長」陳傑憲在世界棒球12強預賽繳出超優異表現，讓大聯盟官網記者也發文盛讚，除了表現出色之外，帥氣的外型也意外成為討論焦點，因激似吳奇隆更被球迷稱為「四爺」。其實，陳傑憲在8年前就與吳奇隆同台上節目，主持人黃子佼得知2人的「真實年齡差距」當場驚住，笑稱吳奇隆都可以生他了。

「台灣隊長」陳傑憲（右）曾與吳奇隆同框，兩人的實際年齡差為23歲。（資料照，Yahoo奇摩提供）

台灣隊前進東京今（21日）在複賽首戰對決委內瑞拉，陳傑憲上演3安猛打賞，也用表現親自印證自己的實力，亮眼的表現加上帥氣的外表，讓大批球迷為他而瘋狂。事實上，陳傑憲2016年與吳奇隆同台黃子交的節目，當時還是職棒菜鳥的他一出場，連吳奇隆也目不轉睛說像，更打趣表示：「我要回去問我爸爸！」

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對此，陳傑憲則笑回：「2年前開始有人說我長得像吳奇隆，今天見到他（吳奇隆）本尊，我的感覺是還真的滿像的！」當時的陳傑憲年僅22歲，與吳奇隆的45歲相差23歲，當場讓黃子佼驚呼：「吳奇隆的年紀可以生出陳傑憲了！」陳傑憲則謙虛表示：「如果我40幾歲還可以長得像這樣，我真的要感謝父母把我生得這麼好！」

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