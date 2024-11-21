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娛樂 電視

柯叔元愛打高爾夫卻沒代言可接！《不熙娣》班底「一句話」激到他

柯叔元（右四）上《小姐不熙娣》宣傳新作品。（東森提供）柯叔元（右四）上《小姐不熙娣》宣傳新作品。（東森提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕柯叔元日前受邀上《小姐不熙娣》，雖然鮮少於綜藝節目上露臉但發言頗具綜藝梗，他宣稱自己沒收過公關品，但在小S追問後才發現他身上的手錶、精品服飾等，全都是廠商贊助，柯叔元這才恍然大悟笑說：「那我有收過！」

柯叔元分享公關品。（東森提供）柯叔元分享公關品。（東森提供）

本身喜愛打高爾夫球的柯叔元表示得知某個知名品牌都會贊助藝人，但自己卻沒收到過，小S安慰他說：「因為你太少釋放出喜歡的東西了，所以品牌方都不知道。」柯叔元一聽立刻對著鏡頭隔空喊話：「我喜歡打球，也喜歡刮鬍刀，我也希望有個髮蠟可以讓我一抓就很有型！」

柯叔元難得上綜藝節目。（東森提供）柯叔元難得上綜藝節目。（東森提供）

不過節目班底Peggy表示近期有收到免費的高爾夫球課程還加送球桿，此話一出，讓大家立刻轉向看柯叔元的反應，只見他一臉深受打擊，下一秒竟起身指著Peggy說：「那我有什麼辦法可以跟妳一樣呢？」一旁的派翠克看不下去，激動表示：「你是叔元哥耶！你跟她一樣幹嘛啦！」

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