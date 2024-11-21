關之琳昔做富商小三害原配流產！多年後同框舊愛不尷尬

關之琳（左）出席邱李茂琪（中）生日宴，意外巧遇舊愛馬清偉（右上）和他現任女友（右下）。（翻攝自微博、IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港不老女神關之琳擁有豐富的戀愛經歷，曾因當富商馬清偉的小三，使《白娘子傳奇》女星陳美琪傷心過度間接流產，多年後關之琳上節目給出道歉，「我很後悔這樣，因為傷害到人家」。不過關之琳和馬清偉並沒有交惡，近期在聚會上遇到，關之琳還大方和馬清偉以及他的現任女友同框合照，相處完全不尷尬。

關之琳曾因當馬清偉的小三，使陳美琪（右）傷心過度間接流產。（組合圖、資料照）

關之琳（左）、香港名媛邱李茂琪（右）。（翻攝自IG）

關之琳近期現身香港名媛邱李茂琪的生日宴，舊情人馬清偉與他的現任女友也出席了活動，沒想到關之琳並沒有特別迴避，反而大方合照，雙方相處融洽，意外引發外界關注。

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據悉，關之琳早年被問到感情觀時曾脫口，「有女朋友的男人我試過，結過婚的男人我也試過，我什麼都試過，什麼都做過，結婚、離婚我都試過」，此番言論在當時可以說是相當「毀三觀」。

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