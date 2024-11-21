（新加坡直擊）《MOVING異能》宣布第二季！金秀賢萌帥現身 柳承龍太會比愛心

一眾韓星出席2024華特迪士尼亞太內容發布會，和米老鼠合照。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／新加坡報導〕2024華特迪士尼亞太內容發布會持續於新加坡金沙酒店舉行，今（21）日公布大量韓國及日本原創內容，正式宣布《MOVING異能》第二季已進入籌備階段；還有包括金秀賢、趙寶兒、金憓秀、鄭星一、朴恩斌、薛景求、孫錫久、金多美、鄭星一、柳承龍、梁世宗、林秀晶等韓星駕到，場面熱鬧。

《MOVING異能》第二季正在開發中。（記者許世穎攝）

今公開的韓國原創作品包括 《濁流之爭》（暫譯），由路雲、辛叡恩、朴栖含、朴智煥等人主演，並由《雙面君王》秋昌民執導、《殭屍校園》千成日擔任編劇。

請繼續往下閱讀...

動作韓劇《操控遊戲》（暫譯）講述因為滔天罪名而坐了冤獄的泰政（池昌旭 飾演）發現自己會跌落谷底，是由一個名為耀翰（都敬秀 飾演）的神祕人物所精心策劃。在復仇心的驅使下，泰政打算讓耀翰付出代價。

《照明商店》導演金熙元、編劇姜草和男女主角朱智勛、朴寶英今也再度現身，該劇講述透過六個失去過往記憶的陌生人，受困於生命與死亡間的神祕故事。將於2024年12月4日在Disney+ 獨家上線。

金憓秀和鄭星一、朱鐘赫在《揭密最前線》詮釋以揭露社會最重大罪行而聞名的新聞調查小組，決心偵破一樁二十年前涉及一位著名演員的失蹤懸案。

「禹英禑」朴恩斌在《狂醫魔徒》飾演一名飽受折磨神經外科醫師世玉，在與薛景求飾演的指導前輩爆發衝突之後，發現自己被棄置一旁，世玉因此開始執行非法手術，直到再度遇見這位前輩。

薛景求（左起）、朴恩斌、導演金政鉉一同出席《狂醫魔徒》記者會。（記者許世穎攝）

金秀賢、曹寶兒在犯罪韓劇《山寨人生》分飾假貨大王和打擊偽造品的公務員，描述金秀賢飾演平凡男子金成俊，遭遇1997年的亞洲金融風暴後，身無分文，絕望的他為了重建曾經擁有的生活，鋌而走險投身於山寨品買賣，並以驚人的速度在假貨市場中崛起。

金秀賢（左起）、曹寶兒、導演朴鉉錫出席《山寨人生》記者會，金秀賢還偷比愛心。（記者許世穎攝）

親自現身的金秀賢不時揮手與台下媒體打招呼，他表示劇中有許多很有魅力的角色，每個角色都有自己獨特的生存方式，他飾演的金成俊會遇到各種各樣的危機，「我想展示他如何在這些困境中生存下來，如何改變與成長」。

由金多美、孫錫求主演的《血謎拼圖》圍繞一位有著複雜過往的犯罪側寫師，被捲入一場涉及連環殺手的恐怖遊戲，這場遊戲卻又驚人的與她的過去經歷異常相似。

柳承龍、梁世宗、林秀晶合演的《下流大盜》講述一對叔姪為了賺錢，什麼工作都來者不拒。僅能勉強維持生計的兩人得到一項任務，要取回在海岸發現的一項古老寶藏，為了改變生活，他們將不擇手段。柳承龍現身記者會超會比愛心，正面、背面都不放過機會，相當可愛。

柳承龍現身記者會超會比愛心，正面、背面都不放過機會。（記者許世穎攝）

由玄彬、鄭雨盛主演的最新韓劇《韓國製造》以動盪的1970年代為背景，講述渴望財富與權力的冀兌與堅決阻礙他前進的檢察官健榮。持續產生分歧的兩人被捲入一場足以影響時代的事件，並將永遠改變他們的命運。兩人並未現身但有錄影和大家問好。

《暴風圈》聯手好萊塢級韓國藝人，講述神祕特務和出色外交官強強聯手，揭露威脅朝鮮半島未來穩定的攻擊背後的真相。《暴風圈》由全智賢、姜棟元、趙約翰、麥克加斯頓、史賓賽嘉瑞特、雅各貝特朗、艾麗西亞漢娜金、克里斯托弗高哈姆等人領銜主演。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法