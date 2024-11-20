學霸才女加拿大突返台！蔡佩軒驚爆「遠距戀愛」耶誕節現身

蔡佩軒（可瑞思提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕學霸才女蔡佩軒12月22日即將出席Youtube Music Night耶誕演唱會將與多位歌手一起參與演唱，蔡佩軒笑稱：「暌違一年在台公開演唱，和歌迷有種遠距離戀愛的感覺，很期待和歌迷見面。」

對於在耶誕節期間演出，蔡佩軒心情雀躍，她印象最深刻的耶誕節是高中時在加拿大，在學校為養老院的長輩演奏鋼琴，並與同學準備耶誕早餐。其實當天她在去學校的途中險象環生，因為下大雪，非常擔心車子打滑發生意外，幸好最後平安抵達，順利參與公益活動，讓她再次體會到耶誕節的真正意義，就是一種愛的傳遞。

請繼續往下閱讀...

蔡佩軒（可瑞思提供）

今年即將進入尾聲，對蔡佩軒而言是充滿探索的一年，她除了探尋各國景點，也探索自己的內心世界，面臨邁入30歲的人生階段，難免會有迷茫與不安。蔡佩軒坦言這就像一道關卡，會思考自己是否不再年輕、是否還沒達到期望的目標。

或許歌迷可能會覺得她今年只發行了一首歌《勇氣》，但她的內心世界改變超大，和家人同住重拾緊密的關係，也更確定未來要的是什麼，可說是自我沈澱的一年。蔡佩軒向歌迷喊話：「歌迷不用擔心，明年『會發表很多作品』，繼續陪大家一起成長。」

蔡佩軒（可瑞思提供）

這陣子她回到台灣後，完全沒被美食誘惑，反而體重變輕，蔡佩軒說，在加拿大時媽媽總是會照三餐準備豐盛餐點，回到台灣後，由於不常外食，平時吃得簡單健康，體重自然就逐漸下降，年末聚餐機會多，她持續運動，節制飲食保持最佳狀態和粉絲見面。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法