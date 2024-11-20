要結婚了？納豆前女友昔遭施暴分手 林千又甜曬「無名指鑽戒」新歡曝光

林千又。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星林千又過去曾和納豆有過一段情，她今年2月曾控訴被富商前男友施暴，感情生活受到關注，而事隔9個月後她近日在社群曬出無名指被套牢的照片，疑似被求婚、並甜蜜寫下：「Happily Ever After（從此幸福快樂）」讓粉絲們紛紛送上祝福。

林千又疑似在生日那天被求婚，她在夏威夷茂宜島打卡，並曬出無名指上的鑽戒，並用英文深情告白：「Thank you for giving me a safe harbor from the wild oceans.」網友們看到後則紛紛留言祝福，還有人恭喜她遠離以前負能量，她則回覆：「滿滿正能量治癒了我的全部」。而記者實際求證林千又對方至截稿前尚未回應。

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據悉男方是亞裔美國人，雙方是透過林千又在美國的妹妹認識的，林千又相當保護戀情，並未公開另一半照片，打算等婚禮時再曝光，而婚禮則預計辦在南法。

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