要結婚了？納豆前女友昔遭施暴分手 林千又甜曬「無名指鑽戒」新歡曝光

林千又。(翻攝自IG)

〔記者林欣穎/台北報導〕女星林千又過去曾和納豆有過一段情,她今年2月曾控訴被富商前男友施暴,感情生活受到關注,而事隔9個月後她近日在社群曬出無名指被套牢的照片,疑似被求婚、並甜蜜寫下:「Happily Ever After(從此幸福快樂)」讓粉絲們紛紛送上祝福。

林千又疑似在生日那天被求婚,她在夏威夷茂宜島打卡,並曬出無名指上的鑽戒,並用英文深情告白:「Thank you for giving me a safe harbor from the wild oceans.」網友們看到後則紛紛留言祝福,還有人恭喜她遠離以前負能量,她則回覆:「滿滿正能量治癒了我的全部」。而記者實際求證林千又對方至截稿前尚未回應。

請繼續往下閱讀...

據悉男方是亞裔美國人,雙方是透過林千又在美國的妹妹認識的,林千又相當保護戀情,並未公開另一半照片,打算等婚禮時再曝光,而婚禮則預計辦在南法。

在 Instagram 查看這則貼文 Demi Love Lin(@cocomademedomydream)分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法