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嘎妹6年沒健檢查出癌前病變 二度發文曝近況

「嘎妹」Iris是網紅蔡阿嘎堂妹。（翻攝自嘎妹IG）「嘎妹」Iris是網紅蔡阿嘎堂妹。（翻攝自嘎妹IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅蔡阿嘎堂妹「嘎妹」Iris突在17日發文透露被診斷「子宮頸癌前病變」，昨2度發文分享目前身體狀況，坦言已有6年沒做健康檢查，「若不是臨時起意，可能還不會發現。」

發文中，Iris表示一開始對於是否公開這消息猶豫不決，擔心引起過度關注，最終決定公開這消息原因，希望能提醒大眾重視身體健康，並鼓勵大家定期進行健康檢查。

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她透露自從上了大學後，已有6年沒有做過健康檢查，如果不是這次臨時決定去做檢查，她可能還不知道自己的健康狀況。也因為許久沒有做健檢，選擇了金額較高、檢查較全面方案，「除了基本項目抽血、尿糞便檢查等等…還有多了內視鏡腸胃鏡、電腦斷層肺部檢查。」

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Iris指出，被檢查出有子宮頸癌前病變的跡象，是透過子宮抹片檢查發現的，後來她又到大醫院去做陰道鏡切片檢查，才確定需要進行手術。她表示，現在就是在等待下個月的手術，並強調自己沒有任何不舒服的症狀，仍正常在工作，「真的很謝謝所有人的關心，大家都要定期健康檢查唷！」

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