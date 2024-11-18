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張瑞夫國小寫作文遇大難題 被老師要求「不能再寫阿嬤」

張瑞夫分享與阿嬤的回憶。（公視提供）張瑞夫分享與阿嬤的回憶。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕張瑞夫近日上《少年願望事務所》討論隔代教養，分享兒時面對國小作文題目「我的媽媽」時感到極為尷尬，但都直接寫自己的阿嬤，也說三四年級老師要求他「不能再寫阿嬤」，對自己是一個很大的震撼，只能透過媽媽來學校找自己的記憶來完成這篇作文。

張瑞夫（右起）與阿公、阿嬤合照。（張瑞夫提供）張瑞夫（右起）與阿公、阿嬤合照。（張瑞夫提供）

張瑞夫也說兒時在班親會上，他的阿嬤帶著瓦斯爐和鍋子，當場在校長的講話聲中煎蛋，準備三明治給所有同學吃。當時他雖然感到尷尬，但隨著年齡增長，去理解跟體諒阿嬤表達愛的方式，心中只有滿滿感激。

張瑞夫國小寫作文遇大難題 被老師要求「不能再寫阿嬤」董仔分享首次遇到生理期是向學校的女導師請教。（公視提供）

另一位來賓董仔則提到，在她首次遇到生理期問題時，是向學校的女導師請教，因為阿嬤的年代不同，「阿嬤當年包的是一塊布。」時代的差異讓孫子輩，有些困難只能靠自己解決，董仔坦言正是透過這樣的過程，一步步磨練出自己應對問題的獨立性。

董仔（右）與阿嬤合照。（董仔提供）董仔（右）與阿嬤合照。（董仔提供）

鄧惠文提到孩子在成長的過程中，父母可能有各式各樣的狀況，包含社會情境、生活情境等問題，能夠有祖父母加入是非常幸福的事情。她鼓勵觀眾，孩子的需求和對親情的渴望不應被忽略，並以自己的經歷表示，從20多歲起便想告訴母親，「其實我還是妳的小女孩，妳不要覺得我什麼都可以獨立。」期盼大家都能在有需求時，勇敢地對親人表達。

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