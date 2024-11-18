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娛樂 日韓

韓最美氣象主播遊菲律賓「遭綁手蒙眼餵毒」 律師公開恐怖過程

南韓美女主播金娜靜遊菲律賓捲入吸毒風波。（翻攝自IG）南韓美女主播金娜靜遊菲律賓捲入吸毒風波。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲南韓美女氣象主播金娜靜擁有亮眼外型及姣好身材，深受許多觀眾喜愛，怎料近日在菲律賓捲入吸毒風波，向警方求助。她順利返韓後，今（18日）在社群上傳3張律師聲明表示，她是在菲律賓遭到綁住手腳、蒙眼被強制餵毒品，且有影片為證。

金娜靜在本月12日透過社群發文，自述在菲律賓吸毒，且生命受到威脅，需要人協助向韓國大使館求助。之後順利返韓，並在機場接受了約2小時的調查及毒品檢測，確實被驗出安非他命陽性，目前正在配合調查。

時隔6日，金娜靜的律師向媒體發聲，表示金娜靜因工作前往菲律賓，在當地遇上一名年輕企業家A某，在某一次聚會中，金娜靜喝醉後被A某綁住手腳蒙眼，並利用罐裝物強制讓她吸入不明氣體，甚至拿她的手機錄下犯案過程，「A某應該是為了避免用自己的手機錄影會有問題，才利用金娜靜的手機拍攝，並通過雲端將影片傳到自己的手機保存」，律師表示該影片可以證明金娜靜當時是處於無法抵抗的狀態。

聲明中也提到，A某之後曾亮槍威脅金娜靜，恐嚇她「我可以輕易殺人」，要求金娜靜不准公開他的身分，金娜靜也因此不敢將所有證據交給警方。最後強調金娜靜是位受害者，並非像外界謠傳多次吸毒，僅在這一次事件中被迫吸入毒品，「她只有去過菲律賓3次，而且在這毒品重罰的國家中，她沒有任何理由故意接觸毒品。」希望各界克制猜測性言論，並給予她支持與應援。

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