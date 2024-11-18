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娛樂 電視

《影后》夫妻鬧掰！謝盈萱、薛仕凌首合作互爆對方「怪人」

〔記者傅茗渝／台北報導〕Netflix華語獨家寫實生存影集《影后》由良人行影業有限公司製作，《俗女養成記》導演嚴藝文編導、《不良執念清除師》丁長鈺監製，集結影后級卡司謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲聯手飆戲，以演藝圈的生存實錄為主軸，將引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們的內心世界。今（19日）公布「可敬的對手」花絮，薛仕凌與謝盈萱劇中飾演夫妻，戲外兩人卻互稱對方是「怪人」，而劇中與薛仕凌婚外情的林廷憶，竟同樣爆料「我很少會覺得有人比我還怪。」

謝盈萱、薛仕凌互爆對方「怪人」。（Netflix提供）謝盈萱、薛仕凌互爆對方「怪人」。（Netflix提供）

薛仕凌在《影后》飾演導演「李子齊」與謝盈萱飾演的女明星「薛亞之」是演藝圈模範夫妻，談及首次合作，薛仕凌大讚謝盈萱是一個非常纖細的演員：「她腦中有很多關於戲、關於角色的心理跟心情狀態，我們如果對戲有一些新的想法，或是不一樣的見解的時候，我不用怕丟東西給她，她一樣也是會打得回來的人。」不過他補充謝盈萱「其實就是個怪人」笑說大家不要再被她的外表所騙。

黃迪揚感性表示，「我想我是運氣不好之中最幸運的那一個演員」。（Netflix提供）黃迪揚感性表示，「我想我是運氣不好之中最幸運的那一個演員」。（Netflix提供）

謝盈萱則不約而同的形容薛仕凌「真的是個超級奇怪的人」在劇組只要聽到口哨聲，就知道是他來了，坦言剛開始和他演夫妻時覺得很難，透露薛仕凌某部分是音樂人的個性，常常兩個人講一講話就冷場，所幸拍到後面越能找到相處的方式，「你從每一個人身上有感覺到那個變化，慢慢地彼此的心房打開，我覺得就還滿放心的。」巧的是在劇中下半場同樣與薛仕凌與多場精彩對手戲的林廷憶，同樣也認證薛仕凌是個怪人，著實令人好奇這三位演員在拍攝間奇妙的互動與火花。

林廷憶《影后》成第三者介入婚姻。（Netflix提供）林廷憶《影后》成第三者介入婚姻。（Netflix提供）

謝盈萱坦言自己很需要對手演員給東西，對方的一點點小改變其實都會改變自己「謹華如果鏡頭不是拍她那一面，她該給你的她還是全給；妮妮（陳庭妮）也是，她會很真心的給妳，妳是可以看見她眼睛裡面的情感，莞婷也是。」劇中飾演勇敢追愛戀愛腦女星的陳庭妮，也被謝盈萱爆料「在劇組裡有時候滿ㄎㄧㄤ的」，笑說「反正她就是一個很可愛的女生，非常可愛。」陳庭妮也分享每一個人個性都很鮮明，也很大方，讓她覺得拍戲過程相當開心。

林廷憶也分享和鍾欣凌飾演的經紀人「胖姐」對戲很開心：「連在讀本的時候都覺得很開心，她會唸一唸，然後說『靠X，這也太難講了吧，然後繼續唸』，她在戲裡的那個感覺，或是她私下的態度，不論是以林廷憶或是以史艾瑪，我覺得我都學到非常多」。

薛仕凌、編導嚴藝文、謝盈萱。（Netflix提供）薛仕凌、編導嚴藝文、謝盈萱。（Netflix提供）

而同樣與對手有精采火花的還有飾演經紀人壁虎的黃迪揚與楊貴媚，一場芳姐（楊貴媚 飾）將房子默默送給壁虎的戲，也引起全網熱烈討論，對此黃迪揚也感性表示「我覺得那場的情境，對觀眾是很有共鳴的，就像你在路上走了好久，有個人拍拍你的肩膀告訴你，『其實大家都有看到，辛苦了，再勇敢地走下去吧！』那時我想，一個人在這條路運氣不算好，走走停停搖搖晃晃，一度還覺得自己不適合這行，但路上總是會有一些人在低落的時候想到你、給你力量，謝謝總是在我背後給我力量的貴人們，我想我是運氣不好之中最幸運的那一個演員。」

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