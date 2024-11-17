幻藍小熊韓國弘大逛街被認出超驚喜！西門町簽票會擠滿「小熊餅乾」

〔記者陳慧玲／台北報導〕出身自《未來少女》的女團幻藍小熊，今（17日）到西門町舉辦馬拉松式簽票會，台下擠滿熱情的「小熊餅乾」（粉絲暱稱），今天也剛好是他們成軍滿週年的日子，得知有歌迷不畏風雨，甚至早上6點就到現場排隊，讓團員覺得好窩心。

幻藍小熊在成軍週年紀念日到西門町舉辦簽票會。（天空娛樂提供）

明年1月18日幻藍小熊將在台大體育館舉辦演唱會，向粉絲預告：「明年的FAN CONCERT將會搶先首唱新歌，敬請期待！」

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前陣子幻藍小熊為了籌備第二首新單曲特別飛去韓國「秘訓」一個月，每週6天、天天8小時訓練基本功、唱功、舞蹈、肢體動作，被問到再去韓國生活中難忘的事，隊長XXIN笑說：「我和采甄星期日休假時在弘大逛街竟然被粉絲認出來，超驚喜！」

而「忙內」NICO則難忘某個放假日因為「補眠」而睡一整天的糗事，她笑說：「我記得那個放假天我起床運動後吃完早餐後就開始睡，結果起床時天已經黑了，到晚上要睡的時候完全睡不著！」

幻藍小熊簽票會上表演，歌迷搶拍。（天空娛樂提供）

幻藍小熊說沒有遇過騷擾他們的粉絲，最常收到的就是歌迷鼓勵卡片，采甄表示：「最喜歡的禮物就是歌迷的暖心卡片，都會一一收藏起來留念。」今年幻藍小熊將到台南跨年，團員說：「跨年趕場跟粉絲一起倒數，那種歡樂又溫暖的氣氛很棒！」為了不讓演出時走光，今年也考慮穿冬裝表演。

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