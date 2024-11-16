（專訪）「越南梁朝偉」影帝認愛歌手女友！曝戲如人生：半夜籌母開刀醫藥費

連炳發（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕有「越南梁朝偉」之稱的連炳發在公視台劇《化外之醫》中，媽媽來台工作卻發生意外，在越南擔任醫生的他為了籌醫藥費，赴台打黑工，和張鈞甯、楊一展等人碰撞出許多火花。這是他首度離開家鄉拍戲，劇組一開始透過臉書私訊找上他，後來他做了功課，認為這齣戲講述人性真實，加上張鈞甯拍的《如懿傳》在越南很有名，就點頭答應。

連炳發（左）在《化外之醫》為了住院的媽媽來台，和張鈞甯有許多衝突戲。（公視提供）

連炳發（記者王文麟攝）

劇中的他來台後面對許多艱困事情，他告訴自己「關關難過關關過」，現實生活中，他大學畢業後碰上媽媽因腦血管膨脹，半夜需要緊急動手術，當時他打給經紀公司先借錢，他說：「我一個大學畢業沒多久的新鮮人沒有這麼多錢，突然半夜需要一大筆錢，就先跟公司開口拿了。」但他所借的錢也是他該拿到的片酬，因此不像戲裡痛苦還錢。

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連炳發（記者王文麟攝）

他大學念越南研究相關科系，畢業後先當了導遊，而後想嘗試藝術領域，上表演課之餘，也參與電影、戲劇選角，但都沒被選中，沒想到演出2017年第一部電影《雙狼》就拿到影帝頭銜，可說是一舉成名。

作為演員，33歲的他不避諱談到感情，他指出越南的長輩也會有逼婚的傳統，但他還沒打算結婚，至於女友了解演藝圈工作嗎？他笑說：「女友也在演藝圈，是名歌手！」

連炳發（左）在《化外之醫》中和楊一展關係是唇齒相依。（公視提供）

此外，楊一展戲裡飾演移工仲介，他為角色增胖6公斤，打趣說：「導演希望我有中年男子肉肉、喜氣感。」平常熱愛騎單車的他為了增胖，靠吃大量蛋白質配上碳水、健康的油脂，2週就胖了3公斤。

連炳發、楊一展（記者王文麟攝）

他和連炳發戲裡戲外都是好兄弟，私下靠英文溝通的2人確實頗有話聊，受訪時楊一展講到有趣處，就會拍連炳發的大腿，他誇連炳發很孝順，「在片場聊到媽媽，他喜歡健身，跟台灣許多孩子一樣，孝順父母、努力向上。」

楊一展（記者王文麟攝）

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