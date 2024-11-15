網紅「我是江老師」證實罹癌！摘19公分巨瘤曝現況

青峰（左）曾去探望江老師。（翻攝自IG、YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以音樂影片走紅的網紅「我是江老師」在YouTube擁有63萬粉絲，日前她無預警公布身體出狀況，體內長了19公分腫瘤。她昨（14）日上傳最新影片，說明手術過程與結果，證實罹患卵巢癌一期。

江老師在影片中表示，自己罹患「邊緣性卵巢癌」，也稱「境界惡性卵巢瘤或邊際性卵巢瘤」，目前是一期，5年存活率高達95到97%，她坦言自己做了很多功課，才了解這種癌症是介於良性和惡性之間，雖然不需要做化療或放療，但術後仍要進行緊密的追蹤及觀察，她也慶幸自己早發現，因此這次的手術只拿掉一邊的卵巢和輸卵管，以及部份的腹膜。

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江老師在最新影片中公開病情。（翻攝自YT）

江老師形容拿出來的腫瘤外觀就像一顆蒜頭，「醫生也有跟我描述細節說，這個腫瘤切開來，裡面有些像水泡的東西，那像水泡的這些東西就是不好的」，她透露目前術後恢復非常良好，幾乎感覺不到傷口痛，除了脹氣痛讓她印象深刻，其它並無大礙，影片一出，許多網友紛紛留言安慰。

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