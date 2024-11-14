館長質疑璩美鳳「有何魔力」遭性騷 苦苓：柯文哲看過光碟

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕媒體人璩美鳳12日指控，民眾黨主席柯文哲對她性騷擾，事後還傳訊息，稱她漂亮又聰明很逆天。然而網紅「館長」陳之漢質疑，民眾黨有很多的女性工作者，為什麼柯文哲要性騷擾璩美鳳，「為什麼是你？有什麼魔力？」對此，知名作家苦苓今（14日）於臉書分析，柯會動手是因為看過璩美鳳的光碟。

網紅「館長」陳之漢（左）、柯文哲。（資料照）

館長在直播中說，民眾黨不是只有學姐、發言人，還有很多年輕貌美的女性工作者，若柯文哲真有不當行為的傾向，「為什麼是你？Why？Tell me why？」，館長更狠酸，璩美鳳年紀已近60歲，過了兩年才爆料，背後可能另有動機，「少年不知阿姨好」，要年輕人上網了解璩美鳳的「歷史」。

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對此，苦苓於臉書指出，柯文哲會對璩美鳳下手，不在於她的美貌，而在於看過她的光碟，「柯文哲一定打從心裡就看不起她（雖然她在光碟事件中是被害人）、認為她是一個行為隨便的人，因此可以任他為所欲為⋯」此外，他痛轟柯文哲的行為，不只是騷擾，更是欺凌，「完全是一隻沙（文）豬的行為」。

最後苦苓也不忘酸館長，「他就毛手毛腳了啊，就A了很多錢啦⋯還要繼續豬隊友下去嗎？你又沒分到半毛錢。」

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