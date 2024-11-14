謝瓊煖認了《影后》原始劇本「太做作難講」！當嚴藝文面改台詞

謝瓊煖（前）與李雪在《影后》中的母女情讓許多觀眾感動。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕夯劇《影后》不只男女主角戲份備受討論，配角各個也都亮眼到不行，其中謝瓊煖與李雪的母女情、鍾欣凌怒罵製作人，大器放手林廷憶等劇情，也掀起網上一片熱議，楊謹華也大讚「演得太好了，好幾段都跟著落淚。」受到網上的一致好評。

謝瓊煖曝光《影后》的劇本，她在上面做了很多調整。（Netflix提供）

演活單親媽媽「柯麗芬」的謝瓊煖特地將當時拍攝的劇本翻出來分享，她提到拍母女和解戲的時候很平常心，但因為台詞比較多，確實有做一些功課。她拍戲前跟導演討論，認為現實生活裡不會說這麼多話的，「但是因為這場戲是在試鏡的狀態，要講台詞，原本導演寫的最後那一句，並不是現在大家看到的那個樣子」。

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後來她看了劇本，覺在閱讀上顯得太做作、太難講，笑說：「就是演員們會討厭講的那種台詞，導演她也覺得可以依我自己覺得順暢的方式去講，最後我自己想了蠻久、做了一些筆記，然後就是大家看到的那樣了。」並感謝大家的熱烈迴響。

鍾欣凌（右）在《影后》為了林廷憶的未來，大器讓她高飛（Netflix提供）

鍾欣凌則演活經紀人「胖姐」，她認為經紀人跟演員之間的關係有時候很像是父母親跟孩子，看到自己的小孩被欺負，用一種不被孩子看見的方式在保護著她，「至於在殺青酒外頭那場戲，我覺得胖姐在車上講的那些話，不僅是在對艾瑪喊話，也彷彿像是在鼓勵自己，告訴自己不要氣餒」。

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