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王鴻薇烏龍爆料陳時中「粉味餐敘」！ 葛斯齊揭幕後手法

國民黨立委王鴻葳。（資料照）國民黨立委王鴻葳。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇12日爆料，行政院政務委員陳時中、前衛福部政務次長王必勝先前參加餐敘還有美女相陪，「重情重義重粉味」，後續被影射的女醫師田知學出面駁斥，王鴻薇才為此發文致歉。對此，狗仔葛斯齊昨（13）日開直播時指出，該案是有人請徵信社、私家偵探拍攝的，並強調這是政治事件，「至於是誰花錢的，你們自己去想像」。

王鴻薇接獲爆料，指今年8月6日晚間，時任中華開發資本公司副總王必勝、政務委員陳時中，開發金控集團（現改名為凱基金控）高階主管在台北市信義區世貿名人坊餐敘。她也指出，會後陳時中更被拍到與香肩美女比肩而出，最後她們還站成一排送客，「重情重義重粉味」。

然而，遭影射的女醫師田知學出面駁斥。對此，王鴻薇12日深夜在臉書發文表示，「我要向感覺不快的女醫師致歉。在今天醫師節，因為爆料者提供的資料。我的臉書發文雖然是基於監督政府官員言行及政商關係，但讓照片中的女醫師感受到不愉快，我要在此向女醫師們致上歉意。」

國民黨立委王鴻薇爆料，行政院政務委員陳時中、前衛福部政務次長王必勝先前參加餐敘還有美女相陪。（王鴻薇辦公室提供）國民黨立委王鴻薇爆料，行政院政務委員陳時中、前衛福部政務次長王必勝先前參加餐敘還有美女相陪。（王鴻薇辦公室提供）

葛斯齊昨日直播時，也提起此事，直言「陳時中那個案子，你們看不出來嗎？那個就是徵信社拍的，就是私家偵探拍的，拍完以後給媒體爆，就這麼簡單，我看手法就知道了。」他也稱，自己知道是哪家徵信社去拍的，對方還是他認識的人。

葛斯齊進一步說，「但我從來沒打電話給他（指徵信社人員），為什麼？因為他也是拿人家錢幫人家做事。至於是誰花錢的，你們自己去想像，我就不點破了。這已經是政治那邊的事情了，我不想打政治口水。」

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