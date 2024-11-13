「女西裝師」職人台劇開拍！演員「奉紅包」求教國寶級師傅

演員蔡祥（左起）、陳玹宇、尹昭德、王盈凱（右起）、盧彥澤和何宜珊按循傳統拜師模式，送上紅包給老師黃清秋（中）。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕何宜珊、盧彥澤主演的台視新八點檔《寶島西米樂》是台灣首部以「女西裝師」為主角的職人劇，預計年底開拍，該劇詮釋西裝師傅與學徒的角色，為了忠實呈現這項精湛工藝，特別邀請國寶級西裝師傅黃清秋親授技藝，從量身、製圖、打版到縫製，細心傳授每個環節，演員們也特別遵循傳統，奉上紅包拜師學藝，儀式感滿滿，充分展現對師父與技藝的敬重。

陳玹宇（左起）、何宜珊、蔡祥為了了解西服產業特性，正式開拍前上相關裁縫課程。（台視提供）

尹昭德大學就讀戲劇系時曾是服裝組，雖然已過30多年，因製作單位安排了專業課程，對於能重新學習感到十分興奮。他謙虛表示：「我還在努力學習，盼望屆時能展現老師的的架式和狀態，讓人一看就知道是『師傅』。」

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尹昭德（右起）幫盧彥澤量身，王盈凱在一旁仔細觀察。（台視提供）

何宜珊在劇中飾演一名裁縫師，課堂上認真做筆記，畫的圖是所有演員中公認最好看的，並獲得黃清秋老師讚許。她回憶起高中裁縫課老師很嚴格，不滿意就要求拆掉重縫，原本心中有些緊張，但上課後發現老師授課幽默生動，教的非常仔細：「今天學到很多訣竅，很努力地把老師的手法學起來，呈現給大家。」

盧彥澤趁空檔不斷練習縫紉技巧，期勉自己勤能補拙，他深受老師風趣的個性吸引，笑說：「老師上課很幽默，都會偷偷取笑我們穿的太邋遢，正在努力接近老師要我們呈現西裝師傅的樣子。」

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