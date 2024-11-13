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李玟長眠武漢！墓地遭爆雜草叢生 二姊不忍了揭真相

華語天后李玟。（資料照，索尼提供）華語天后李玟。（資料照，索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后李玟逝世1年多，她的長眠地在武漢石門峰紀念公園，近日卻被爆墓地雜草叢生、凌亂不堪的消息，令歌迷非常不滿；對此，李玟的家屬回應，墓園正在整修，與石門峰紀念公園工作人員的說法相同。

據了解，近期有許多網紅及歌迷粉絲，擅闖李玟的墓地進行直播，最後園方跟家屬討論，更改了墓園的階梯設計，希望避免危險。

李玟的墓地遭爆雜草叢生。（翻攝微博）李玟的墓地遭爆雜草叢生。（翻攝微博）

至於被爆出墓園無人打理的消息，園方反駁，台階上擺放的花草是景觀設計，更會根據季節變化進行更換，強調並不是「雜草叢生」。

李思林分享武漢石門峰紀念公園近日的照片。 （李思林提供）李思林分享武漢石門峰紀念公園近日的照片。 （李思林提供）

李玟的二姊李思林則表示，有看到近期石門峰的照片，提到他們跟墓園有簽合約，相信工作人員不可能不去打理。

李思林稍早回應，「希望大家給墓園一點時間，把妹妹的墓地可以最快的時間整改好。希望這裡多一份安寧，少一分煩惱。」希望大家能帶著莊嚴和肅穆的心情，去緬懷她最親愛的妹妹。

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