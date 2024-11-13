楊謹華《影后》所住飯店曝！小編「徵新房客」：不含獅子座O型男友

楊謹華（左）在《影后》中住飯店，結識詹懷雲。（資料照，Netflix提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix爆紅台劇《影后》播出後口碑爆棚，而楊謹華在劇中飾演過氣女星「周凡」，所住的飯店也引發討論。對此，台北中山九昱希爾頓逸林酒店立刻嗅到商機，在社群分享「周凡套房」，並透露每晚房價。

《影后》中女主角周凡住的飯店，取景自「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」，而她長住的「1701」號房「aka天逸套房」，目前已經回到女主角搬進來前的樣子，並詳細介紹房內設施，順便「徵新房客」，不過飯店也幽默強調「有意沉浸式體驗女主角生活的朋友，即日起到12月15日止，天逸套房每晚為18,370元（不含稅、服務費、O型獅子座身高183.7純情小男友）」。

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《影后》飯店套房拍攝場景。（翻攝自台北中山九昱希爾頓逸林酒店臉書）

除了徵房客，飯店也呼應劇中和周凡談姊弟戀的飯店員工「流氓（詹懷雲飾）」，表示「因為半夜會在廚房煮宵夜的同事也離職了，所以如果有興趣加入酒店服務團隊的朋友，順便附上104的連結」，逗樂網友。

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