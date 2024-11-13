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娛樂 電視

詹懷雲《影后》「被楊謹華躺胸肌」爆紅！首搭檔「差點跳窗」秘辛揭露

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華和詹懷雲在Netflix影集《影后》中是女明星配上小鮮肉的組合，戲裡楊謹華躺在詹懷雲胸膛入睡，還有在遊覽車上大唱《勇氣》助攻告白，甜蜜又可愛的互動讓許多觀眾看了直冒粉紅泡泡，只是2人昨搭檔受訪，詹懷雲坦言一開始和楊謹華合作，心情「滿緊張」，對於窩在胸膛睡覺的戲，他想到的不是心動，「害羞偏多」。

詹懷雲（左）、楊謹華。（記者潘少棠攝）詹懷雲（左）、楊謹華。（記者潘少棠攝）

26歲的詹懷雲因爲演出《影后》成為下一屆的「國民男友」，楊謹華談起兩人合作之初，忍不住哈哈大笑，她提到一開始在小房間讀本，2人在導演嚴藝文、監製旁正式面對面對詞，詹懷雲卻一直往後退，楊謹華說：「他背後是窗戶，實在很怕他會掉下去。」後來楊謹華努力找星座等話題親近，才逐漸消弭詹懷雲的緊張感，楊謹華還誇他「很魔幻」，即便私下相處會恭敬稱呼「謹華姐」，但強調：「他一上戲就是『流氓』！」角色開關轉換很得宜。

也因為和詹懷雲搭檔的「年下戀」組合爆紅，楊謹華最近收到很多「關心」，都是透過她來詢問詹懷雲，像是誇他「真的很可愛」、「真的很帥」、「真的很體貼」等等，詹懷雲害羞表示：「有感覺這幾天姊姊粉絲變多。」

楊謹華（左）在《影后》告白詹懷雲的戲蔚為經典。（Netflix提供）楊謹華（左）在《影后》告白詹懷雲的戲蔚為經典。（Netflix提供）

而楊謹華被問到老公反應，先是嬌羞笑了很久，她指出老公用支持她的方式看戲，一方面覺得戲裡戀愛感確實很重，但她表示老公最愛的橋段是她劇中跳《音浪》，愛到有事沒事也會學角色邊唱邊跳。

《音浪》確實是很多人喜歡的片段，楊謹華分享在廚房拍《音浪》時很緊張，因為有一段演出是她沒嘗試過的即興舞蹈，「開拍前就知道有這段跳舞，加上現場有紅蘿蔔，衣服也有帽子，所以我的舞蹈盡可能把這些元素加進去。」讓表演變得更隨興，導演嚴藝文也替她把釣魚和機器人的動作加入。

楊謹華（左）和謝盈萱在《影后》一起跳《音浪》破冰。（Netflix提供）楊謹華（左）和謝盈萱在《影后》一起跳《音浪》破冰。（Netflix提供）

談到自己也看哭的戲，楊謹華指出謝瓊諼和導演女兒的母女戲，鍾欣凌飾演的經紀人「胖姐」橋段，以及謝盈萱最後決裂薛仕凌，捏著鼻子用「唐老鴨」聲音演出，還有她和謝盈萱跳《音浪》的橋段都讓她印象深刻。

此外，劇中有一段被另一半說分不清是否在演戲，深深刺痛演員的心，問及楊謹華是否被老公這樣問過？楊謹華表示自己確實曾問過對方「會不會覺得我在哭的時候像在演戲」，他老公表示「完全不會」，因他深知楊謹華演戲的模樣與真實情緒差異，加上對方也很願意了解楊謹華的工作，甚至會到現場來探班，讓她相當感動。

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