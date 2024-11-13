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娛樂 最新消息

58歲璩美鳳活到70歲 她誇仍是某年代男人的性幻想

璩美鳳去年1月亮麗出席某醫美診所開幕。（資料照，記者歐素美攝）璩美鳳去年1月亮麗出席某醫美診所開幕。（資料照，記者歐素美攝）

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人璩美鳳12日出面指控涉京華城容案遭羈押禁見的民眾黨主席、台北市前市長柯文哲2022年10月曾在媒體會議中抓起她手臂前後撫摸，事後更未珍惜公開道歉機會，直言「這樣的人如果位置坐得越高，我覺得是越危險。」曾參與同場會議的聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有也出面證實此事。

相關新聞：柯文哲再爆爭議 前主播璩美鳳指控被性騷擾

現年58歲璩美鳳曾任台視主播，後來爆發震撼全台灣的光碟事件，沉潛一段時間順利當上台北市議員，後來又被延攬到新竹市擔任文化局長，之後出版新書、上遍各大節目求轉型。

相關新聞：現身指控柯文哲性騷！ 璩美鳳轟：這種人位置坐得越高越危險

璩美鳳昨出面指控遭柯文哲伸出鹹豬手，不少酸民諷她年紀外貌，資深媒體人、財經網美胡采蘋不滿替璩美鳳說公道話：「看到有人說，璩美鳳是什麼60歲老太婆，還在幻想有人對她性騷擾，喔這真的只能說，孩子，you don’t know her!（你不知道她）。」

胡采蘋希望外界不要再用刻薄的話說璩美鳳，「無論她的政治立場是什麼，當年的事情她是受害者，而且我相信她就算70歲，都還是某個年代男人的性幻想。」

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