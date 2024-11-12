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娛樂 音樂

立刻嘶吼！立刻尖叫！黃偉晉被問能否看另一半手機反應炸裂

〔記者陳慧玲／台北報導〕KKBOX推出AI歌單，一個月內累計超過26萬次互動，其中又以「感情」相關主題最常見，日前邀請黃偉晉、陳華，還有從《大嘻哈時代1》脫穎而出的新生代饒舌創作歌手PIZZALI出席「問世間AI為何物 純愛金曲夜」派對活動客串DJ，除了分享音樂也分享感情觀。

黃偉晉分享音樂和感情觀。（KKBOX提供）黃偉晉分享音樂和感情觀。（KKBOX提供）

黃偉晉認為感情中「適度的自我感覺良好是重要的，不要因為在愛情裡失敗就把自己關起來」，所以設計「立刻嘶吼！立刻尖叫！立刻自我感覺良好的讚歌」主題，號召現場一起「爆炸嘶吼」，帶領百名粉絲爆汗大跳韓團aespa、2NE1的夯歌，以及《快樂崇拜》、《結果勒》等華語歌曲。

另外黃偉晉被問到「好朋友暗戀的對象和自己同樣該怎麼辦？」他說：「能喜歡上一個人真的不容易！遇到了一定要把握，兩人好好談一談，公平競爭」，但被問到「能不能看另一半手機」時他則直接大喊：「不可以！請尊重他人隱私。」

黃偉晉客串DJ，氣氛熱鬧。（KKBOX提供）黃偉晉客串DJ，氣氛熱鬧。（KKBOX提供）

陳華演唱新專輯《在極度愛你的日子裡》中多首歌曲，她覺得愛情和人生一樣，除了甜蜜也會有喜怒哀樂等不同情緒，被問到談感情「愛自己比較多」和「自己愛對方比較多」如何選擇？她霸氣表示，現在年輕當然是選自己愛的，大不了受點傷而已不算什麼。

陳華（右）出席AI DJ派對。（KKBOX提供）陳華（右）出席AI DJ派對。（KKBOX提供）

另外陳華被問到「會選擇哪種超能力來增進愛情？」她透露自己私底走嗆辣風格，所以想要「能控制脾氣的超能力。」

PIZZALI帶領全場大合唱近期洗腦神曲《APT.》，他和女友穩定交往5年，透露自己的愛情史是「從轟轟烈烈到細水長流」，初戀是國中隔壁班班花，當年為了追她拼命減重12公斤，並把成績拼到班上前10名，但最終兩人分手，他痛哭流涕。

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