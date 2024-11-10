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娛樂 最新消息

吳淡如完成「世界六大馬拉松」壯舉！吐「1病症」糾纏34年

〔記者傅茗渝／台北報導〕吳淡如與林美秀擔任PP石墨烯豪華旗艦店一日店長，以輕鬆活潑的互動帶領現場民眾深入了解品牌「健康、快樂」的生活態度，吳淡如分享了近年積極鍛鍊的心路歷程，笑說當初跑步是隨興而行，沒想到後來竟達成世界六大馬拉松的壯舉。

吳淡如、林美秀日前出席PP石墨烯復興旗艦店開幕活動。（PP石墨烯提供）吳淡如、林美秀日前出席PP石墨烯復興旗艦店開幕活動。（PP石墨烯提供）

吳淡如自45歲起逐漸成為運動愛好者，除了每天乖乖補充營養，並且在這10年間不斷進行肌力訓練，甚至已經完成多場全程馬拉松挑戰。她的家中充滿珍貴的馬拉松獎牌。吳淡如表示：「其實現在比年輕時還健康，以前25歲就有50肩，天氣變化時會酸痛不已，但現在的症狀減輕了80%。」她坦言自己情商並不高，有時會顯得固執，當情緒不佳時，她會做心胸運動，讓自己喘口氣，並透過運動提升腦內啡分泌，讓心情迅速變好。前陣子她也才剛結束日本四國遍路的朝聖之旅，每天走超過20公里，她說：「只要身體愉快，精神自然就會健康」

吳淡如日前剛前往日本挑戰四國遍路朝聖之旅。（PP石墨烯提供）吳淡如日前剛前往日本挑戰四國遍路朝聖之旅。（PP石墨烯提供）

另一位代言人林美秀自罹患「後天血友病」後，身體的易疲勞感令她不禁重新審視健康的重要性，「生病痊癒後，我更體會健康的重要，不論是飲食還是運動都變得不可或缺。」林美秀透露現在非常注重日常保養，會補充B群以維持體力，冬天則會穿上PP塑崩褲以促進循環維持健康，避免寒冷影響膝蓋，她感慨道，年紀越大越知道膝蓋的重要，因為它支撐了全身的力量，特別需要保暖。

林美秀先前被診斷出後天血友病，現在更體會健康的重要。（PP石墨烯提供）林美秀先前被診斷出後天血友病，現在更體會健康的重要。（PP石墨烯提供）

面對健康壓力，林美秀時刻提醒自己要保持積極心態，還有許多未完成的夢想等待實現。她期望繼續主持外景節目，向觀眾介紹台灣各地美食與平民小吃，以展現台灣豐富的飲食文化。至於戲劇部分，她表示隨緣而行，若有合適作品會全力以赴，但前提是保持良好的體力和健康狀態。

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