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劉雨柔抓包男友劈腿「小三要生了」 超渣辯解顛覆三觀

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星劉雨柔因為率真敢言的風格，深受許多粉絲喜愛，感情經歷豐富的她，日前於節目《11點熱吵店》分享曾被劈腿的往事，有一位小三為了求上位，不惜讓自己懷孕，且男友的辯解更是讓她顛覆三觀。

女星劉雨柔。（翻攝自IG）女星劉雨柔。（翻攝自IG）

劉雨柔透露，某任男友交往到後期，總是鬼鬼祟祟，開始把手機關靜音，甚至時常找不到人，「我就覺得這個人太奇怪了，很反常，我真的受不了」，於是，她決定偷偷登入對方的信箱查看，結果真的看到有封名為「我愛你」的郵件，裡面藏有雙方往來的紀錄，「原來他假日說跟家人出去，其實都有帶這個女生」，更誇張的是，男方已帶小三去見家人。

劉雨柔踢爆，男友和小三早已互稱老公、老婆，還有和家人一起出遊的照片。於是她選擇直接和小三談判，不料，對方理直氣壯回嗆和男友從小就認識，「我努力這麼久，憑什麼妳一出現就跟這個男生在一起？」小三還直接傳了一張大肚照給她，直言「而且你男朋友，就要當爸爸了」。

劉雨柔最後與男友攤牌，男方則對此解釋，小三一直很喜歡自己，「那我也沒有辦法，她就是一直這樣黏著我，相處時間太久，有一天就不知道為什麼就這樣發生這件事情，她就懷孕了，小孩我會負責，但我沒有要娶她，所以我沒有要跟妳分手」，此言徹底惹怒劉雨柔，決定斬斷這段關係。

劉雨柔進一步說，事隔幾年，她才輾轉得知男方最後真的沒有娶小三，還交了新對象，但小三總共幫男生產下了兩個孩子。

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