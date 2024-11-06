柯以柔爆「乳房不規則陰影」 醫生宣告4字媽媽崩潰大哭

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯以柔6月認愛車友Joseph，熱戀情緒藏不住，但她今出席好友大牙和老公阿廖師舉辦的「憂敗盃」羽球賽，提到今年2月被查出乳房有不規則陰影，經歷一個多月檢查，最終是發現是良性腫瘤，她坦言當時身體出狀況之際剛跟男友確定要交往，有告知對方「趁還沒有太深入時結束」，好在後來一切都沒事，感情也發展很好。

柯以柔今提到2月發現乳房有不規則陰影，好險最後檢查是良性腫瘤。（傳軒媒體提供）

柯以柔有定期做全身健康檢查，2月看運動醫療門診時，獲知可以免費做乳房攝影檢查，她索性就做了，沒想到被叫去做更深入的檢查，因為形狀有點不規則，後來甚至做了4、5關檢查，還一度從胸部抽吸檢查抽了5管液體，「等待的過程很煎熬，且都是平常不會做到的檢查，媽媽一路陪我看診，擔心也不敢告訴我，聽到醫生說『應該沒事』，媽媽才如釋重負哭出來。」

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她提到現在只要持續追蹤狀況即可，至於曾傳緋聞的汪建民前陣子肺腺癌不治離世，柯以柔說步入家庭後，至少有15年沒有跟對方連絡，看到對方罹癌的新聞很驚訝，也感嘆健康檢查真得很重要。

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