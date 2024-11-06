朱軒洋被王大陸取代？蔡淑臻親解《女外科》換角內幕：角色是無罪的

蔡淑臻今在活動上體驗國際救援裝置。（羅慧夫顱顏基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡淑臻憑藉公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》拿下金鐘戲后，該劇第二季何時推出一直是大眾矚目焦點，近日傳出男主角朱軒洋因劈腿形象受損，換角成王大陸的消息，蔡淑臻今出席《厚伊水水》羅慧夫顱顏基金會國際行動26週年展覽開幕記者會，做出解釋，並反駁自己「力保」朱軒洋一事，她說：「所有觀眾都很喜歡小朱，沒有什麼力保，角色是無罪的。」

蔡淑臻。（羅慧夫顱顏基金會提供）

她指出目前《女外科》第二季進度已到了精修劇本的狀態，希望明年農曆年開拍，而現在劇本依舊有A、B兩個版本，其中一個有朱軒洋，另一個則是其他人演出男主角，而B版本的男主角有詢問過多位男演員檔期，王大陸是其中之一。

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她聽聞換角消息時幽幽表示：「我們覺得滿奇妙，確實有問了幾個演員檔期，還沒要選角。」並說朱軒洋的經紀公司一直和《女外科》製作方保持聯絡，他也有高度參演意願。

此外，蔡淑臻今在活動上分享她今年8月遠赴蒙古參加「用愛彌補」義診團的親身經歷，並首次公開自己在手術室中觀摩醫療團隊為顱顏患者進行手術的過程，以及跟著基金會工作人員搭乘來回六個小時的車程到蒙古顱顏家庭的心情。「得到金鐘獎後，我仍然會自我懷疑。但顱顏孩子們讓我找到力量，這是他們給我的最大勇氣。」

讓蔡淑臻印象深刻的是12歲的蒙古男孩舒米亞，他出生時患有嚴重的顱顏裂，臉部從嘴巴到鼻子的裂縫比一顆乒乓球還大，讓他在成長過程中歷經多次手術，蔡淑臻提到2人互動最多，「我很難受的是進去刀房看到他在開刀，血在流的模樣，後來醫生跟我說他已經被麻醉，沒有感覺。」她坦言自己會因感動、心疼落淚，「但不能在他們面前掉淚，只是會一直被他們的行為療癒到。」

她看到蒙古小孩後，更加惜福，「覺得我們擁有好多」，並稱自己雖然因為拍《女外科》認識醫生這行業還有醫療團體，但因為這趟義診團經歷對於醫生這份工作的理解更深刻。

《厚伊水水》羅慧夫顱顏基金會國際行動26週展覽，展區從菲律賓、印尼和蒙古這三個國家的顱顏孩子生命故事為出發，看見他們如何在羅慧夫顱顏基金會的幫助下重獲笑容。這些國際行動不只修補了顱顏孩子外表的裂痕，更撫平了顱顏家庭心靈的創傷。展覽即日起至11月13日於台北松山文創園區北向製菸工廠西側舉辦，無法到場的民眾，可透過線上展覽同步參與：https://beauty.nncf.org/。

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