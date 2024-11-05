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娛樂 最新消息

黃迪揚得知妻懷孕「存款不到10萬」 失眠流下辛酸淚

黃迪揚、方宥心、林志儒、黃宥凱出席人生劇展《選物家》媒體茶敘（記者王文麟攝）黃迪揚、方宥心、林志儒、黃宥凱出席人生劇展《選物家》媒體茶敘（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾獲金鐘迷你劇男配角獎的黃迪揚和方宥心合作公視人生劇場《選物家》，劇中他是為家庭經濟到處奔走的二寶爸，戲外黃迪揚有2個女兒，今受訪時回想起一開始得知老婆懷孕，心中五味雜陳，半夜失眠，因他發現寶寶出生到老婆做完月子竟要花30萬元，但他當時存款不到10萬元，他說：「那時經濟壓力超大，看到日出眼淚默默流出來。」相當心酸。

黃迪揚（記者王文麟攝）黃迪揚（記者王文麟攝）

黃迪揚回憶當初試圖以業配方式跟月子中心談合作，開頭還得問對方：「你認識我吧？可以上網查一下。」 後來老婆生兩胎，都只住15天就回家由他跟岳母共同照顧，幸好老婆也很體諒他。

方宥心（記者王文麟攝）方宥心（記者王文麟攝）

方宥心劇中是個即將臨盆的孕婦，她扮演孕婦挺到位，拍戲空檔去上公廁，打掃阿姨提醒她「地板很濕小心走，別滑倒」，讓原本動作俐落的她，只好捧著假肚子裝孕婦。只是戲裡懷孕，戲外她認為自己和老公王為都是演員，拍戲、接案工作不穩定，「我覺得養不起，夫妻也不有錢。」但她透露王為很想當爸，黃迪揚也鼓勵新婚的她去生小孩，還說「孩子會帶財」，但方宥心完全沒被打動。

《選物家》是齣關於親情、物質慾望和人生價值的動人故事，將於11月10日晚間10點公視播出，11月17日中午12點公視+影音平台上架。

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