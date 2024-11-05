（影）峮峮首接內衣代言「激瘦3公斤」 親吐陳子豪去留動向

〔記者傅茗渝／台北報導〕中信兄弟「Passion Sisters」成員「峮峮」吳函峮今（5）和主持班底出席節目《飢餓遊戲》8週年記者會，被王仁甫虧手上有18個代言，她也透露近期接下出道首個內衣代言，瘦身3公斤有成，體態消瘦許多。而峮峮過去跳「炸裂陳子豪」爆紅，近期陳子豪是否去留中信兄弟成焦點，對此峮峮也給出回應。

「峮峮」吳函峮出席節目《飢餓遊戲》8週年記者會。（記者陳奕全攝）

峮峮首接內衣代言激瘦3公斤。（記者陳奕全攝）

峮峮接下內衣代言，親自拍攝春夏、秋冬兩季型錄，她透露因為拍攝天數多，因此整年都很注意維持身材，只能盡量少吃、少吃再少吃，坦言光靠運動見不到成效，倒頭來還是要飲食控管，「跟上次見面差3公斤，希望可以維持。」

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中信兄弟陳子豪2021年季後和球團簽下月薪分為45、55、60萬的3年合約，如今在合約到期後，他也決定首次行使FA權利。峮峮今被問到陳子豪未來的去向，坦言：「以我自己，我覺得他不會走，我對他有信心。」而她8月發文「我例行賽中的最後一次洲際，四連勝太快樂了。」招來引退聯想，她當時澄清是誤會，今也提到自已會一直留在兄弟象。

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