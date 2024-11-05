王仁甫狠砸7位數送愛女留學 女兒突問「交往黑人」他驚呼：很讚！

王仁甫、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志出席中視《飢餓遊戲》8週年記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王仁甫、許孟哲、孫協志、蔡黃汝、峮峮今（5）出席中視《飢餓遊戲》8週年記者會，為回饋去年得到金鐘最佳人氣節目獎，主持群環島會粉絲，將關卡累積的飢餓公益金，捐給唐氏症協會、搜救犬協會。而王仁甫忙錄影之際，每天都和在加拿大唸書的愛女熱線，也透露為女兒學費狠砸200萬。

《飢餓遊戲》盼9週年前進冰島。（記者陳奕全攝）

許孟哲表示節目走過8年關卡推陳出新，至今沒有一絲倦怠感，「很多遊戲邏輯大同小異但重新包裝，每一集很多遊戲有大有小，現在沒有對任何遊戲倦怠，節目組想出這麼多種變化真的很厲害。」而蔡黃汝及峮峮加入節目3年逐漸拋偶包，蔡黃汝被爆料剛加入時還會常補妝，後來直接放棄，她趕緊澄清：「我還在堅持不要放棄，我參與三年半包袱慢慢退去，越來越做自己。」王仁甫也認為一個唱歌、一個啦啦隊，粉絲能透過節目看到女神們更真實一面，眾人也喊聲9週年希望前進冰島。

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王仁甫透露和女兒每天熱線，大方同意女兒交往外國人。（記者陳奕全攝）

王仁甫大女兒樂樂在加拿大多倫多念國際學校，他笑言女兒離家後家裡氛圍一夕變了，「少了姊姊，弟弟在家以前嘰哩呱啦聊天，現在都『我吃飽囉』、『回房間囉』。」而他每天和女兒熱線一小時，坦言聊到後面根本沒話題，還懇求對方「可不可以讓我掛電話？」

即將滿18歲的樂樂曾海邊曬照解放好身材，王仁甫對此表示：「那邊很冷不用擔心這件事，9月剩十幾度，夏天就接回來。」他也對女兒戀愛態度開放，「有交一定要帶回來，爸爸閱人無數，提醒當然該提醒都提醒，男女間就多看。」樂樂曾問過他是否能交往外國黑人，他一聽直呼：「很讚耶！我很喜歡啊！很酷，尤其肌肉，爸爸都OK，只要他對你好。」王仁甫透露女兒學費跟生活費加起來一年兩百萬，之後會用加拿大文憑申請大學。

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