作家小彤奮戰胰臟癌 化療可怕副作用出現了

小彤目前正和胰臟癌搏鬥。（翻攝自小彤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕兩性作家小彤目前正和胰臟癌搏鬥，今（5）日上午吐露化療剩下最後2次，卻辛酸苦嘆：「終於，最可怕的副作用還是出現了！」

化療初始，小彤透露主治醫師提醒她，一旦出現手麻腳麻症狀要立刻告知，「10月中第9次化療後2天，我發現指尖開始有些刺痛，緊接著，10隻手指有輕微觸電感，手機打字錯誤頻頻，很快地，發麻不適就蔓延到整個手掌了。」

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當時小彤立即回診，醫師也誠實告知這現象有可能會一直持續下去，「也就是說，化療的其他副作用像是：落髮禿頭，以後就會長回來；腸胃攪痛、噁心反胃、疲勞嗜睡，化療結束後就會改善，唯有手腳發麻，有一大部分的人即使保養或復健得宜，也可能會終生殘留三、四成麻木感覺，落下殘疾。」

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小彤接著又問：「這樣手麻腳麻最嚴重會如何？」醫師坦白表示：「嚴重些的可能動作失調，甚至無法拿筷子吃飯。」堅強的小彤笑笑回：「沒關係，那我改用湯匙好了。」

戰場上的勇士就算殘肢斷臂，也要戰鬥到最後一口氣，這是小彤自勉的話，她也堅定告訴網友粉絲：「沒事，我，挺得過去的，只剩最後2次了。」

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