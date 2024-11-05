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娛樂 音樂

為《愛愛內含光》獻唱錯失金鐘獎！陳泳希和帥男親熱 男友反應曝光

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌壇新人JUD陳泳希曾為Netflix劇集《愛愛內含光》獻唱歌曲，歌聲引起注意，她演唱的《相濡以沫》還入圍本屆金鐘獎戲劇類節目原創歌曲獎，雖然沒有得獎，但她的首張正規專輯《當我不敢說》終於要在近日推出，她也為新歌MV獻出親密戲。

陳泳希很期待首張正規專輯終於要推出。（華研國際提供）陳泳希很期待首張正規專輯終於要推出。（華研國際提供）

陳泳希新歌《Toxic》由她自己作詞作曲，並由入圍過金曲獎最佳製作人的海大富製作，拍攝MV還要和男演員在狹小的車上有磨鼻子、借位接吻等親密戲，她坦言一開始很緊張，甚至因為擔心近距離互動時自己口氣不好，在拍攝前狂吃口香糖。

陳泳希（右）在MV中和男演員有親密互動。（華研國際提供）陳泳希（右）在MV中和男演員有親密互動。（華研國際提供）

但陳泳希認為這次拍MV最困難的不是親密戲，反而是吵架的部分，「因為我幾乎沒有抓狂暴怒的經驗，怕自己生氣起來會很好笑或不好看，所以反而是要在鏡頭面前生氣讓我覺得害羞。」

對於要拍親密戲，陳泳希說：「我到拍攝前一天才真的鼓起勇氣跟男友說，MV會有男演員跟我有比較近距離的互動，甚至不敢講多近。」沒想到看完成品後，男友似乎沒有介意她和別的男生親密，只有說她演戲的部分要加油，因為感覺吵架的部分不夠真實。

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