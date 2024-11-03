前偶像齋藤飛鳥曾想轉行 轉念只因母親一句話

齋藤飛鳥是乃木坂46一期生。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團乃木坂46前主力成員齋藤飛鳥近日在節目上終於說出真心話，她表示自己2022年從團體畢業之後，曾經想離開演藝圈轉戰其他領域，但是母親一句：「看不到妳在電視上，我會很失落」毅然決然留在演藝圈繼續奮鬥。

齋藤飛鳥從乃木坂46畢業之後曾經想離開演藝圈。（翻攝自IG）

齋藤飛鳥從13歲就開始當偶像，母親一直是她背後最有力的支持，從乃木坂46一期成員一直到2022年結束偶像生涯，畢業後她決定專注在模特兒及演員事業。

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齋藤飛鳥目前專注在模特兒與演員事業上發展。（翻攝自IG）

《日刊體育》報導，齋藤飛鳥近日參與綜藝節目時談到自己過往心情，她說：當偶像的12年，相當有成就感，所以畢業演唱會時，很想停留在幸福的最高點。不過母親表示如果沒有在電視上看到她，心裡會感到很失落。

齋藤飛鳥想起母親從她進入乃木坂46開始，每年都會到乃木神社參拜，想到母親的支持，所以才決定繼續留在演藝圈。

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