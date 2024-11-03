晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

前偶像齋藤飛鳥曾想轉行 轉念只因母親一句話

齋藤飛鳥是乃木坂46一期生。（翻攝自IG）齋藤飛鳥是乃木坂46一期生。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團乃木坂46前主力成員齋藤飛鳥近日在節目上終於說出真心話，她表示自己2022年從團體畢業之後，曾經想離開演藝圈轉戰其他領域，但是母親一句：「看不到妳在電視上，我會很失落」毅然決然留在演藝圈繼續奮鬥。

齋藤飛鳥從乃木坂46畢業之後曾經想離開演藝圈。（翻攝自IG）齋藤飛鳥從乃木坂46畢業之後曾經想離開演藝圈。（翻攝自IG）

齋藤飛鳥從13歲就開始當偶像，母親一直是她背後最有力的支持，從乃木坂46一期成員一直到2022年結束偶像生涯，畢業後她決定專注在模特兒及演員事業。

齋藤飛鳥目前專注在模特兒與演員事業上發展。（翻攝自IG）齋藤飛鳥目前專注在模特兒與演員事業上發展。（翻攝自IG）

《日刊體育》報導，齋藤飛鳥近日參與綜藝節目時談到自己過往心情，她說：當偶像的12年，相當有成就感，所以畢業演唱會時，很想停留在幸福的最高點。不過母親表示如果沒有在電視上看到她，心裡會感到很失落。

齋藤飛鳥想起母親從她進入乃木坂46開始，每年都會到乃木神社參拜，想到母親的支持，所以才決定繼續留在演藝圈。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中