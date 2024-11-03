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娛樂 電視

涂善存秀舞功壓力山大 張豐豪放閃彈「他越厲害我越開心」

張豐豪（左）、涂善存在見面會上表演深情雙人舞。（GagaOOLala提供）張豐豪（左）、涂善存在見面會上表演深情雙人舞。（GagaOOLala提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕涂善存、張豐豪及劉泯廷、泰星Jame在BL劇《彈一場完美戀愛 First Note of Love》分組「N海CP」及「瑞卡CP」，4帥昨（2日）出席見面會，超過500位的「小完美」擠爆現場。4人帶來超過10個精彩節目，福利環節當然不能少，像是近距離接觸講悄悄話、熱情擁抱自己喜歡的CP，最後演員還加碼「親選專屬禮」送給最幸運粉絲。涂善存、張豐豪感動說：「當然會捨不得大家，但延續故事，今天就像是大家陪我們一起完成了『N海』的出道演唱會，其實這只是一個開始，更多的其實是對未來的期待。」也讓大家對於第二季的可能性有更多想像。

「N海CP」涂善存（左起）、張豐豪幸福合唱《Neil》。（GagaOOLala提供）「N海CP」涂善存（左起）、張豐豪幸福合唱《Neil》。（GagaOOLala提供）

劉泯廷（左起）、Jame、涂善存、張豐豪出席《彈一場完美戀愛 》台北站見面會。（GagaOOLala提供）劉泯廷（左起）、Jame、涂善存、張豐豪出席《彈一場完美戀愛 》台北站見面會。（GagaOOLala提供）

兩組CP都帶來經典合唱與CP共舞，見面會開場舞由4人共同帶來韓國男團經典歌曲《rains in heaven》，劇中飾演哥哥的金泰祐也以神秘嘉賓身分獻唱創作曲《我不害怕》，他開玩笑詢問導演練建宏 ：「第二季會把我寫回來吧？」台上台下一片笑聲。

「瑞卡CP」Jame（左）、劉泯廷為了見面會又再次相聚。（GagaOOLala提供）「瑞卡CP」Jame（左）、劉泯廷為了見面會又再次相聚。（GagaOOLala提供）

《彈一場完美戀愛》飾演小莓的Amanda劉紀範（右）擔任活動主持人，妙語如珠全場氣氛嗨。（GagaOOLala提供）《彈一場完美戀愛》飾演小莓的Amanda劉紀範（右）擔任活動主持人，妙語如珠全場氣氛嗨。（GagaOOLala提供）

開播以來就一直被熱烈敲碗的「瑞卡CP床戲」，寵粉的劉泯廷、Jame除了深情合唱，最後誠意十足加碼了「互解鈕釦」性感雙人舞送給粉絲，提到見面會的心情，劉泯廷分享：「這是我人生第一場粉絲見面會，每一個環節我都好期待，其實很捨不得這個戲的旅程即將告一段落，但希望這個故事會永遠留在小完美的心中。」

劉泯廷（左起）、Jame、導演練建宏、涂善存、張豐豪與現場粉絲大合照。（GagaOOLala提供）劉泯廷（左起）、Jame、導演練建宏、涂善存、張豐豪與現場粉絲大合照。（GagaOOLala提供）

涂善存在見面會上深情自彈自唱《碎日》。（GagaOOLala提供）涂善存在見面會上深情自彈自唱《碎日》。（GagaOOLala提供）

見面會由劇中飾演「小莓」的「Amanda」劉紀範擔任主持人，戲裡戲外都是開心果的她，把整場氣氛炒到最高點；演員在活動上一一重現片中經典歌曲，涂善存自彈自唱《碎日》，他和張豐豪合唱《Neil》，最後四個人也一起合唱《heal your broken heart 》。

劉泯廷（左起）、Jame、涂善存、張豐豪在見面會尾聲合唱《 heal your broken heart》。（GagaOOLala提供）劉泯廷（左起）、Jame、涂善存、張豐豪在見面會尾聲合唱《 heal your broken heart》。（GagaOOLala提供）

比起唱歌，四人對舞蹈演出都備感壓力，涂善存表示：「跳舞最困難，對我來說是一個挑戰，也希望藉著這個機會可以有多一點的突破。」張豐豪則說：「最近都在練舞，我最期待就是每天可以看到善存的進步，看到他越來越厲害我就覺得好開心。」撒糖指數持續破表，「瑞卡CP」也是完全投入，劉泯廷分享：「最近無時無刻不分地點，只要看到有鏡面的物品我就會開始練舞，去健身房也都是在練舞，因為那裡滿滿都是鏡子。」Jame則是對於LIVE演唱有比較多的壓力：「我覺得演唱《until the sunrise》最困難，這是我有點害怕而且沒自信的項目，但是很幸運有Tim的支持，他一直在幫助我怎麼樣唱得更好。」戲裡戲外都是滿滿的浪漫跟貼心。

神秘嘉賓金泰祐獻唱創作曲《我不害怕》大受好評。（GagaOOLala提供）神秘嘉賓金泰祐獻唱創作曲《我不害怕》大受好評。（GagaOOLala提供）

「瑞卡CP」Jame（左）、劉泯廷在活動上性感加戲。（GagaOOLala提供）「瑞卡CP」Jame（左）、劉泯廷在活動上性感加戲。（GagaOOLala提供）

「瑞卡CP」劉泯廷、Jame演出雙人舞，加碼互解鈕釦放送性感。（GagaOOLala提供）「瑞卡CP」劉泯廷、Jame演出雙人舞，加碼互解鈕釦放送性感。（GagaOOLala提供）

活動尾聲，4帥看完影迷粉絲準備的應援影片，都哭到淚眼汪汪，導演練建宏更是準備了「小戀告白信」 對全場的粉絲及演員告白，除了代表劇組像大家表達感謝，也特別謝謝所有支持《彈一場完美戀愛》的大家，「從拍攝到播映，甚至一直到今天，大家都全程鼓勵著我們，圓滿了我們的這場完美戀愛，這是一個屬於我們的旅程，你們的陪伴就是我們最大的動力。」同時也開心宣布見面會即將前往下一站首爾，請大家拭目以待。

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