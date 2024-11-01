申惠善、李陣郁跨海問候台灣觀眾！姜勳、曹慧朱憶台念念不忘

申惠善（左）和李陣郁主演韓劇《致我的解離》浪漫完結。（friDay影音提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕韓劇《致我的解離》主要演員申惠善、李陣郁、姜勳、曹慧朱跨海問候台灣觀眾。提到來台經驗，姜勳與曹慧朱均流露出滿滿的想念，姜勳回憶高中時曾來台，覺得夜市很好玩，「所以成年之後想再去一次！」曹慧朱則透露幾年前曾和父母一起來台旅遊，大讚鳳梨酥真的非常好吃，讓申惠善聽了也不禁嘴饞地說：「天啊，好心動！」

四位主演大方分享幕後趣事，申惠善在劇中多次展現「哭功」大賺觀眾熱淚，但當被問到演哭戲的秘訣時，竟意外坦言其實很不擅長，隨後笑稱秘訣是「商業機密」。李陣郁也幽默幫腔：「就當作她很不會演哭戲吧，你們大家（指觀眾）都被騙了！」一旁的姜勳則正經回應：「她很厲害啦，是知道怎麼控制！」

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李陣郁（左）、申惠善為了《致我的解離》受訪，對台灣念念不忘。（friDay影音提供）

隨後聊到李陣郁的角色魅力時，他謙虛表示這部作品「劇本很好、故事很好，演員間的默契也很好」，是比自己魅力更吸引人的要素，不過申惠善還是大讚他完美詮釋很會冷熱交替的角色，而且眼神非常溫暖，「光用眼神就可以說明一切，觀眾一定會覺得很有魅力。」

由於這次四人的角色皆是新聞主播，被問到誰是公認的「正裝擔當」，申惠善露出自信的笑容說：「只有我看過所有人穿正裝的樣子，所以我的選擇才是最真實的，不過老實說真的選不出來，大家都很適合」，李陣郁聞言立即反駁道：「妳在說什麼，當然是我啊」，讓眾人忍俊不住笑了出來。friDay影音獨家療癒浪漫韓劇《致我的解離》全12集已完整上架。

曹慧朱（左）和姜勳為了《致我的解離》跨海受訪。（friDay影音提供）

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