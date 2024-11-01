實力派卡司集結重現百年悲劇！《福田村事件》揭人性黑暗

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《福田村事件》改編自震撼人心真實歷史事件，講述1923年關東大地震後，在日本千葉縣福田村所發生的悲劇。以1923年福田村村民屠殺行商團的事件為題材，挖掘了日本歷史中的黑暗面，並對當今依然存在的偏見和歧視提出質疑。

《福田村事件》挑戰禁忌，獲第 47 屆日本電影金像獎三項大獎入圍。（希望影視提供）

電影堅強的演員陣容找來《法醫女王》井浦新、《盛情款待》田中麗奈，搭檔飾演目睹了日本軍在朝鮮的屠殺事件後，從朝鮮京城歸國的日本夫婦。井浦新表示：「每位演員都是抱著想參與森達也導演的團隊，並希望這部作品能成功的心情聚集在一起。」

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井浦新飾演目睹日本軍在朝鮮的屠殺事件的澤田智一，也透過這部作品初次了解福田村事件，隨著越深入調查，越覺得這部作品只有森達也導演才能夠拍攝出來。井浦新表示：「關東大地震帶來了巨大的混亂，讓關東地區的居民以及當時的社會陷入極大的不安。或許我們在歷史課本中所學到的，無法囊括那段時間內發生過所有小規模的歧視和事件，很多在親屬、鄰里之間的小事，可能從未被記錄下來，但這些與我們現今在新聞中聽到的某些事件其實並無不同。如果這種情況在100年後仍未改變，我們就有必要認真了解當時發生的事情，接受它並正視它。我深刻體會到，『了解』這件事究竟有多麼重要。」

井浦新在《福田村事件》飾演目睹日本軍在朝鮮的屠殺事件的澤田智一。（希望影視提供）

《福田村事件》切入日本電影界長期以來迴避的主題，就像是打破禁忌般的作品，思考殘酷的真相而不再掩蓋它。田中麗奈所飾演的靜子，是福田村出生長大的前教師澤田智一的妻子，故事從這對夫婦結束在朝鮮的生活，返回福田村所展開。

田中麗奈也分享道：「我理解人們面對嚴峻的現實，會想要覺得『雖然辛苦，但這不是白費的』，以此賦予意義，但我覺得事情沒那麼簡單。悲傷的事終究是悲傷的，不好的事就是不好。我們不能對這些事物視而不見，儘管需要時間，也應該認真思考『那到底是什麼？』我覺得現在這個時代，正是需要我們去面對這些問題的時候。」

《福田村事件》入圍第47屆日本電影金像獎最佳影片、最佳導演、最佳劇本三項大獎，並在2024年台北電影節台灣首映，獲得極佳的口碑，預計11月15日在台上映。

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