台灣影視進軍日本市場 《男公館》6男神吸睛登場

〔駐日特派員林翠儀／東京31日報導〕台灣影視業者在文化部的協助下進軍「東京國際影視市場展」（2024 TIFFCOM），今年有包括《零日攻擊》、《男公館》等95部台製作品參展，展現台灣影視界的創作活力。今天舉辦的記者會中，參演「男公館」的6位台灣男神登台宣傳，讓現場充滿了新宿歌舞伎町的獨特氣氛。

台灣影集「男公館」的6位男神石知田（左起）、羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕在東京國際影視展的台灣館記者會登場。（記者林翠儀攝）

6位台灣男神張立昂、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田和陳奕，都是台灣當紅的偶像明星，6人合體演出的《男公館》，也是由陳奕首次擔任製作人的台劇大片，籌拍3年，也是台灣少見以男公關為主題的影集，為了演出本劇，6位男神還參加了健身課程雕塑完美體型。

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今天的宣傳記者會上，6位男神以男公關的扮相登場，馬上引來會場騷動，他們也開玩笑地說，如果把6人的宣傳照拿到歌舞伎町張貼 ，底下也許會被標出價目。

東京國際影視市場展是亞洲影視圈重要的年度國際影視市場展會和交流平台，去年吸引了52國上千位買家參與，今年台灣影視業者在文化部影視及流行音樂產業局的全力支持下，由台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝帶領業者參展，95部作品包戲劇39部、綜藝節目24部，動畫11部，電影16部，紀錄片5部。

駐日代表李逸洋出席東京國際影視市場展台灣館記者會，盛讚台灣影視已達國際水準。（記者林翠儀攝）

出席今天記者會的駐日代表李逸洋在會後受訪表示，台灣的影視製作實力強大，已經達國際水準，所以很多國家都希望購買我們的版權，希望台灣的影視產業能在國際上發光發熱，今天來的製作人都是台灣頂尖一流的，對他們表示敬意和最高的期待。

近年台日的影視業合作機會增加，除了台日合拍電影之外，日本演員參與台灣電影或電視劇的演出的意願增高，例如日本知名明星高橋一生和水川麻美參與《零日攻擊》影集的演出，並分別與台灣演員連俞涵、張洛偍演出對手戲。日本演員緒形龍和米本學仁也出席今天的記者會，希望爭取參與台劇演出的機會。

駐日代表李逸洋（中）出席東京國際影視市場展台灣館記者會，與「零日攻擊」製片林錦昌（右2）、鄭心媚（右）和台灣文化中心主任曾鈐龍（左3）等人合影。（記者林翠儀攝）

李逸洋表示，期待未來台日演員之間能交流合作，日本演員也能參與台灣影集的演出，也有助於台灣提升國際水準，希望能促成未來發展。

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