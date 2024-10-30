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娛樂 最新消息

展榮展瑞認了！上過心靈課程「我是被強迫」曝家寧近況

展榮（左）、展瑞化身豬小弟、太菲鴨為《樂一通大戰外星人：粉紅末日》站台。（記者陳奕全攝）展榮（左）、展瑞化身豬小弟、太菲鴨為《樂一通大戰外星人：粉紅末日》站台。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕網紅「眾量級」成員家寧最近因為推出的影片舉止怪異，被質疑是否加入了「邪教團體」，事後網紅展榮、展瑞也被網友挖出曾經加入同一個心靈課程。對此，展榮、展瑞今天（30日）出席電影《樂一通大戰外星人：粉紅末日》首映會，展榮不諱言當初正處於低潮，且是被迫參加，聽到要「拉人」之後就選擇退出，且從此沒有再接觸。

展榮（左）、展瑞化身豬小弟、太菲鴨為《樂一通大戰外星人：粉紅末日》站台。（記者陳奕全攝）展榮（左）、展瑞化身豬小弟、太菲鴨為《樂一通大戰外星人：粉紅末日》站台。（記者陳奕全攝）

自家寧事件曝光後，展榮、展瑞也被挖出曾加入了心靈成長課程，展瑞直言都是過去式了，只是現在被網友挖出來，卻被誤會是打廣告，展榮則表示「我也是被強迫去的」，身為男子漢他敢做敢當，曾經去過並沒有什麼；他透露當時上到第二階段後，得知要上到第三階段必須要「拉人」，就立刻拒絕，「我聽到要拉人，我覺得幹嘛要影響別人的人生，我離開單純就是畢業後離開，沒有發生過其他事情。」

展瑞（左起）、舞者Eleen及展榮化身《樂一通》角色，在首映會上一起「扭屁屁」。（記者陳奕全攝）展瑞（左起）、舞者Eleen及展榮化身《樂一通》角色，在首映會上一起「扭屁屁」。（記者陳奕全攝）

展榮透露，在退出之後還會與在課程認識的同學出去玩，只要對方有邀請他上課的意思，他就會立刻說「NO！謝謝再聯絡」。而上完三階段的展瑞則表示尊重展榮的想法，因為怎麼運用在課程上的所學，每個人都不同。

展榮（左）、展瑞正面回應最近的心靈課程風波。（記者陳奕全攝）展榮（左）、展瑞正面回應最近的心靈課程風波。（記者陳奕全攝）

「眾量級」的家寧、Andy分手後的近況，兩人都有聯絡關心，展榮表示感情事就由當事人去處理，「我打電話給家寧，大家言論攻擊太猛，KOL拍影片，觀眾看是娛樂，但當事人很難受，這個過程需要陪伴。」展瑞則表示，每個人都會遇到不同的事情，如何努力走出來很重要，希望大家給他們空間，有時候期待反而變成壓力。

至於怎麼關心家寧？展榮說都聊些朋友的私密話，轉移到其他娛樂事情上面，「聽她的聲音我覺得滿不錯，也有說有笑。」網友認為家寧的剪輯怪怪的，目前家寧還在著墨當中，展榮也有推薦不錯的剪輯師給家寧。

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