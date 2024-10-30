43歲港星薛凱琪近況引擔憂！過瘦排骨胸撐不住低領上衣

43歲薛凱琪擁有凍齡美貌，被譽為「香港最後一個少女」。（翻攝自微博、小紅書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲港星薛凱琪擁有凍齡美貌，被譽為「香港最後一個少女」。近日參加活動的她近況也隨之曝光，除了臉以外她的身材明顯過瘦，身穿的V領西裝外套下清晰可見排骨胸，身體狀況引發外界擔憂。

薛凱琪打扮幹練，西裝領口的地方露出「排骨胸」，網友忍不住為她的身體狀況感到擔憂。（翻攝自小紅書）

近日有網友在廣州偶遇正在參加活動的薛凱琪，網友興奮地打招呼、比愛心，親切的薛凱琪都一一回應。事後網友曬出影片，寫下：「在天環上班偶遇到香港明星薛凱琪，她真的很親切！」

請繼續往下閱讀...

從影片中可以看到，薛凱琪穿著一套幹練的V領西裝外套，頭髮也高高紮起，整體造型有女強人的氣質，但童顏的她看起來還是很可愛，不過因為衣服關係，領口的地方露出過瘦的人才有的「排骨胸」，網友忍不住為她的身體狀況感到擔憂，「怎麼瘦成這樣？」、「好心疼，胸前都看到排骨了」、「要多吃飯啊」。







自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法