100％還原！潘若迪萬聖節扮席琳狄翁 「花2周揣摩」砸10萬治裝

潘若迪萬聖節變身席琳狄翁,扮相幾可亂真。(莫莉團隊提供)

〔記者林欣穎/台北報導〕潘若迪近年cosplay玩出名堂,陸續扮裝過「怪醫黑傑克」、「埃及豔后」、「索隆」等知名人物,每次變身都引發網路熱議。他日前應時尚KOL莫莉的萬聖節變裝邀請,復刻國際巨星席琳狄翁(Celine Dion),他自豪說:「雖然之前已經扮過,但這次全面升級成2.0版本。」

潘若迪(右)和Vicky老絲復刻席琳狄翁與設計師Law Roach。(莫莉團隊提供)

潘若迪為了這次合作,事前做足準備功夫,花2周揣摩、練習席琳狄翁的神情與說話表情,拍片當天光是造型髮妝就花了2個小時,一行人從早上9點拍到下午5點。潘若迪說現場太歡樂,完全沒感覺在工作,還大方公開自己的英文小抄,「when a girl loves her shoes she always make them fit」被他寫成「溫了鴿肉 love喝 休死 噓歐威死 沒等 費特」,他笑說:「厲害了吧!這個摩斯密碼,要唸出來才知道在寫什麼。」

潘若迪多次反串女性,曾扮過《魷魚遊戲》的女機械人、自創人物「潘碧姬」,還自豪自己傲人胸肌,不用化妝就有波濤事業線。他這回參與變裝的主題是《關於時尚那些經典時刻》,他盛讚莫莉辦活動準備充分,從服裝、背景到妝造全都超級還原,讚嘆:「不得了,光是假髮就要5萬多元,特別訂製的衣服、配件,加一加也要10幾萬。」儘管不是第一次變身席琳狄翁,他也不覺厭煩,還調侃自己又多一個「席琳」的英文名字。

他扮席琳狄翁太維妙維肖,有時在外碰見熱情民眾喊他「席琳」,不少活動廠商找上門,也指名要他加碼表演反串秀,他笑說:「這些廠商真的賺到,一個價錢就可以找來有氧天王和國際天后同台。」他扮出感情,發願若席琳狄翁來台灣,絕對會毛遂自薦當地陪,要好好招待巨星體會台灣人的熱情。

