100％還原！潘若迪萬聖節扮席琳狄翁 「花2周揣摩」砸10萬治裝

潘若迪萬聖節變身席琳狄翁，扮相幾可亂真。（莫莉團隊提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕潘若迪近年cosplay玩出名堂，陸續扮裝過「怪醫黑傑克」、「埃及豔后」、「索隆」等知名人物，每次變身都引發網路熱議。他日前應時尚KOL莫莉的萬聖節變裝邀請，復刻國際巨星席琳狄翁（Celine Dion），他自豪說：「雖然之前已經扮過，但這次全面升級成2.0版本。」

潘若迪（右）和Vicky老絲復刻席琳狄翁與設計師Law Roach。（莫莉團隊提供）

潘若迪為了這次合作，事前做足準備功夫，花2周揣摩、練習席琳狄翁的神情與說話表情，拍片當天光是造型髮妝就花了2個小時，一行人從早上9點拍到下午5點。潘若迪說現場太歡樂，完全沒感覺在工作，還大方公開自己的英文小抄，「when a girl loves her shoes she always make them fit」被他寫成「溫了鴿肉 love喝 休死 噓歐威死 沒等 費特」，他笑說：「厲害了吧！這個摩斯密碼，要唸出來才知道在寫什麼。」

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潘若迪多次反串女性，曾扮過《魷魚遊戲》的女機械人、自創人物「潘碧姬」，還自豪自己傲人胸肌，不用化妝就有波濤事業線。他這回參與變裝的主題是《關於時尚那些經典時刻》，他盛讚莫莉辦活動準備充分，從服裝、背景到妝造全都超級還原，讚嘆：「不得了，光是假髮就要5萬多元，特別訂製的衣服、配件，加一加也要10幾萬。」儘管不是第一次變身席琳狄翁，他也不覺厭煩，還調侃自己又多一個「席琳」的英文名字。

他扮席琳狄翁太維妙維肖，有時在外碰見熱情民眾喊他「席琳」，不少活動廠商找上門，也指名要他加碼表演反串秀，他笑說：「這些廠商真的賺到，一個價錢就可以找來有氧天王和國際天后同台。」他扮出感情，發願若席琳狄翁來台灣，絕對會毛遂自薦當地陪，要好好招待巨星體會台灣人的熱情。

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