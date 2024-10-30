女神卡卡萬聖節「成魔」！新曲MV吐黑血、被鎖喉呈現內心掙扎

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后女神卡卡今（30）日回歸流行樂風，推出第7張專輯首波主打《DISEASE》MV，以浮誇暗黑詭譎造型演出面對心魔的過程，呼應了萬聖節氛圍。她也在社群上分享經常思考自己與內在心魔的關係，「《DISEASE》就是在講述面對恐懼、正視自己以及內心的黑暗，同時意識到我有時候並無法戰勝或逃避那些令我害怕的部分。」

女神卡卡推出新歌《DISEASE》MV。（環球音樂提供）

女神卡卡近期動作頻頻，先是攜手流行天王火星人布魯諾推出夢幻合作歌曲《Die With A Smile》奪下8週告示牌全球單曲榜冠軍，緊接著近一個月內主演電影《小丑：雙重瘋狂》上映，又驚喜推出受主演角色小丑女啟發的「第6.5張」專輯《哈莉奎茵》（Harlequin）和一張電影原聲帶。

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女神卡卡近期動作頻頻。（環球音樂提供）

第7張專輯首波主打《DISEASE》的MV則呼應歌曲概念，卡卡一人分飾多重不同的自己，包含搭配長尖指甲和血紅雙眼，身穿全黑皮革的暗黑角色，以及翻白眼、留鼻血且披頭散髮，身穿白色連身裙裝的發狂角色等，劇情當中出現了被自己的雙腳鎖喉、被車子追捕、糾纏扭打和吐黑血等驚悚場面，呈現出內心的黑暗與掙扎。

女神卡卡在《DISEASE》MV中扮演多重角色。（翻攝自YouTube）

卡卡表示，即便她曾試著逃避黑暗面，但這依然是她的一部分，最後也學會處理它，她說道：「我是我自己的交響樂團的指揮家，我是我在自己的藝術與生活戲劇中的每一個演員，無論問題多麼可怕，答案都在我內心深處。它們造就了我成為現在的我，是重要且無法擺脫的部分。我透過不斷前進來拯救自己，我是完整的、強大的自己，我準備好迎接挑戰了。」最後應景寫道「萬聖節快樂！」《DISEASE》已於全台數位平台上線。

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