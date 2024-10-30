晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

女神卡卡萬聖節「成魔」！新曲MV吐黑血、被鎖喉呈現內心掙扎

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后女神卡卡今（30）日回歸流行樂風，推出第7張專輯首波主打《DISEASE》MV，以浮誇暗黑詭譎造型演出面對心魔的過程，呼應了萬聖節氛圍。她也在社群上分享經常思考自己與內在心魔的關係，「《DISEASE》就是在講述面對恐懼、正視自己以及內心的黑暗，同時意識到我有時候並無法戰勝或逃避那些令我害怕的部分。」

女神卡卡推出新歌《DISEASE》MV。（環球音樂提供）女神卡卡推出新歌《DISEASE》MV。（環球音樂提供）

女神卡卡近期動作頻頻，先是攜手流行天王火星人布魯諾推出夢幻合作歌曲《Die With A Smile》奪下8週告示牌全球單曲榜冠軍，緊接著近一個月內主演電影《小丑：雙重瘋狂》上映，又驚喜推出受主演角色小丑女啟發的「第6.5張」專輯《哈莉奎茵》（Harlequin）和一張電影原聲帶。

女神卡卡近期動作頻頻。（環球音樂提供）女神卡卡近期動作頻頻。（環球音樂提供）

第7張專輯首波主打《DISEASE》的MV則呼應歌曲概念，卡卡一人分飾多重不同的自己，包含搭配長尖指甲和血紅雙眼，身穿全黑皮革的暗黑角色，以及翻白眼、留鼻血且披頭散髮，身穿白色連身裙裝的發狂角色等，劇情當中出現了被自己的雙腳鎖喉、被車子追捕、糾纏扭打和吐黑血等驚悚場面，呈現出內心的黑暗與掙扎。

女神卡卡在《DISEASE》MV中扮演多重角色。（翻攝自YouTube）女神卡卡在《DISEASE》MV中扮演多重角色。（翻攝自YouTube）

卡卡表示，即便她曾試著逃避黑暗面，但這依然是她的一部分，最後也學會處理它，她說道：「我是我自己的交響樂團的指揮家，我是我在自己的藝術與生活戲劇中的每一個演員，無論問題多麼可怕，答案都在我內心深處。它們造就了我成為現在的我，是重要且無法擺脫的部分。我透過不斷前進來拯救自己，我是完整的、強大的自己，我準備好迎接挑戰了。」最後應景寫道「萬聖節快樂！」《DISEASE》已於全台數位平台上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中