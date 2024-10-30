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娛樂 音樂

周湯豪來了！攻蛋倒數放話：用靈魂生命提煉顛覆想法

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪11月重返小巨蛋，前陣子趁著空檔到日本東京治裝，親自添購演出造型，包括舞台上模特兒和舞者的服裝也都由他親自操刀，他說：「在東京每天都是大袋小袋的，常常得先拿回飯店才能再繼續逛，有的店家甚至出動三、四個人力幫忙拿上車，相信在造型肯定不會讓大家失望！」

周湯豪11月將重返小巨蛋開唱。（環球音樂提供）周湯豪11月將重返小巨蛋開唱。（環球音樂提供）

周湯豪分享在東京的日常，除了逛街治裝，更安排了博物館和美術館的行程，藉由看展覽激發創意靈感。

周湯豪11月23、24日將帶著全面進化的「motorola呈獻 周湯豪REALIVE （R2） 特仕版」重返台北小巨蛋，除了做好幕前的演出，他也是整個幕後的創意總監，要設計安排好演唱會的每個細節。

已進入全面備戰狀態的他，一天睡不到三小時，但還是會擠出時間運動，飲食上也積極的戒澱粉，希望將最好的狀態呈現給粉絲。

周湯豪到日本旅遊治裝。（環球音樂提供）周湯豪到日本旅遊治裝。（環球音樂提供）

「REALIVE」演唱會屢獲國際獎項的肯定，這次「REALIVE（R2）特仕版」全面升級，不但有全新的特效和機關，也會演唱未發表的新歌以及編排新的舞蹈。

周湯豪形容自己每天都從被演唱會追著跑的夢中驚醒，他自信滿滿說：「顛覆你對演唱會的想法，用靈魂生命提煉的自信作。」

至於大受好評的帽子舞，他語帶保留的說：「這次會再給大家一個驚喜，來了就知道囉。」最後更不忘提醒歌迷DRESS CODE，「穿著白色 、銀色打扮前來，先跟朋友約小酌，還有複習歌，然後放開來炸，會High爆！」

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