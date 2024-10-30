張鈞甯「相隔18年」再披白袍！越南影帝驚吐在飯店用手術機械

〔記者傅茗渝／台北報導〕由公共電視、中華電信、瀚草文創合製國際犯罪醫療劇《The Outlaw Doctor化外之醫》將於11月9日在金馬影展舉行世界首映，星光場開賣即秒殺。主演張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏及「爆花」蔡亘晏將出席映後與粉絲互動，張鈞甯繼《白色巨塔》後再披白袍，粉絲全都引頸期待。

夏騰宏（右）飾演執法人員，必須確認身份可疑的移工。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯飾演的鄭琬平是一位充滿奉獻精神的醫生，她努力治療病童，忙碌中忽略了家庭。她為此進行醫療相關的田野調查和練習，「這次的挑戰讓我進入醫院觀摩學習，並與多位醫生交流，也特別觀察了女性醫師的生活。尤其，劇中對於移工經歷的理解，我相信《The Outlaw Doctor化外之醫》會讓大家感受到許多新視角。」張鈞甯還好奇地問醫師：「什麼樣的個性適合來選外科醫師？」醫師回答：「像妳就很適合！」原來戲外她沉著冷靜的個性，是成為外科醫生的重要特質之一。

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張鈞甯（左）飾演的醫生和許安植飾演的檢察官，在劇中因立場不同而產生衝突。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

越南影帝連炳發飾演的范文寧是一位因母親重病而不得不在台灣拚搏的清潔工，他第一次演醫生，利用每個機會觀察和學習，「這是一個全新且具挑戰性的領域，但我覺得它既刺激又有趣。」在開拍之前，演員們還參加了由專家和醫生主辦的手術工作坊，「我還獲得了手術器械，可以每天在飯店練習，並且有定期的測試，專家會評估我的技術。」楊一展則飾演人力資源公司的仲介，要八面玲瓏同時看盡人情冷暖，人生百態，又要面對許多灰色地帶而只為生存，坦言該角讓他著實在人生上上了一堂課。

楊一展（左）飾演人力資源公司的仲介，必須用台語與移工的雇主交涉。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

蔡亘晏飾演活力十足、對工作充滿熱情的護理師。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

許安植飾演因醫療糾紛與張鈞甯角色產生衝突的檢察官，她希望觀眾能因為該劇注意到更多不容易被看見的議題。夏騰宏則飾演一位外事警察，面對失聯移工抓捕時的身分認同衝突。他表示：「這是一部融合不同文化和題材的作品，希望能帶給觀眾全新體驗。」蔡亘晏在劇中則是張鈞甯的最強護理師助手，她同樣期待該劇的面世：「身為戲中的一員，真的很榮幸，我跟大家同樣期待首映！」

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