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娛樂 電視

82歲石英辭世！李國超悲喊「一路好走」 兒子曾捐肝換他一命

〔記者傅茗渝／台北報導〕82歲資深演員石英曾演出《夜市人生》、《娘家》 、《父與子》，10月27日辭世於台大癌醫中心，石英家人委請鳳凰藝能協助處理相關訊息發布與治喪事宜。

石英病逝享壽82歲。（民視提供）石英病逝享壽82歲。（民視提供）

石英2001年曾發現2公分的肝腫瘤，在手術切除後，因為喜歡生食、吃保健品、作息不正常等習慣，引發猛爆性肝炎，後來兒子捐肝換一命，他也持續投身熱愛的演藝工作。

2021年《孟婆客棧》石英客串，唐美雲安排驚喜慶生。（民視提供）2021年《孟婆客棧》石英客串，唐美雲安排驚喜慶生。（民視提供）

2014民視八點檔《嫁妝》，石英跟陳美鳳劇照。（民視提供）2014民視八點檔《嫁妝》，石英跟陳美鳳劇照。（民視提供）

石英縱橫演藝圈50年，曾演出《包青天》、《施公奇案》、《鳥來伯與十三姨》等劇，轉往民視發展後，參與《意難忘》、《娘家》、《夜市人生》、《父與子》、《嫁妝》等，成為台八專業戶，2021年客串《孟婆客棧》後未有新作，去年初透過臉書宣布演藝生涯要停下腳步，今傳出辭世消息令人震驚，演員李國超稍早發文悼念：「我敬愛的石爸，一路好走。」

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