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小嶋陽菜遭強抱疑為台男犯案 經紀公司發聲

36歲小嶋陽菜是AKB48前成員。（翻攝自小嶋陽菜IG）36歲小嶋陽菜是AKB48前成員。（翻攝自小嶋陽菜IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕36歲AKB48前成員小嶋陽菜28日晚間在東京澀谷出席寫真集活動，突遭一名外國籍男子強行摟抱導致她倒地不起。目擊民眾向媒體透露，當場工作人員撥打110報案，該男因涉嫌施暴被捕，所幸小嶋陽菜並未受傷。

相關新聞：小嶋陽菜遭強抱倒地 外籍痴漢下場曝光

經紀公司29日火速發表聲明力挺小嶋陽菜，表示無法接受任何侵害隱私、侮辱、跟蹤等行為，同時聲稱對於在網路惡意中傷小嶋陽菜也已立即蒐證，會與相關機關及委託律師討論對策。

小嶋陽菜28日晚間在東京澀谷出席寫真集活動。（翻攝自小嶋陽菜IG）小嶋陽菜28日晚間在東京澀谷出席寫真集活動。（翻攝自小嶋陽菜IG）

小嶋陽菜是在前天上午一場在活動被一名40多歲外籍男子突如其來上前摟抱並做出猥褻舉動，警方獲報到場處理，以現行犯逮捕男子，根據調查，這名嫌犯是小嶋陽菜癡情粉絲，第一時間坦承犯案，警視廳正進一步調查中。

相關新聞：小嶋陽菜被人從後撲倒 日媒：疑為台男犯案
而根據《富士新聞網》報導，警視廳對外透露犯人自稱來自台灣，在日本念語言學校，撲倒小嶋陽菜後隨即被捕。另外，小嶋陽菜身邊人士亦透露，由於有極端粉絲會在活動中大鬧，經紀公司8月時早已向警視廳通報。

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