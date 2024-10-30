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娛樂 電影

《優雅的相遇》用黑白片說故事 兩場金馬放映影人親現身

〔記者許世穎／台北報導〕導演張作驥第11號作品《優雅的相遇》深入探討家庭情感與個人內心傷痛，以及在最困難的時刻如何找到治癒的力量，是一部針對疫情時代的情感寓言。他表示會選擇用黑白片來詮釋，是因為主場景「警察宿舍」給他的靈感，「這個場地讓我覺得，唯有黑白才能呈現出它的味道。」

導演張作驥新片《優雅的相遇》深入探討家庭情感與個人內心傷痛。（張作驥電影工作室提供）導演張作驥新片《優雅的相遇》深入探討家庭情感與個人內心傷痛。（張作驥電影工作室提供）

其實早在4年前張作驥就想要拍這處位在萬華巷弄內的警察宿舍，「因為那裡是屋齡50幾年的房子，有年代感，欄杆都斑駁了、樓梯鋼筋也裸露了，那種感覺不是懷舊而是滄桑。同時也像是我碰到疫情受的影響，不管多大的理想，只要一進來就會被壓縮掉。」

導演張作驥新片《優雅的相遇》探討在最困難的時刻，如何找到治癒的力量。（張作驥電影工作室提供）導演張作驥新片《優雅的相遇》探討在最困難的時刻，如何找到治癒的力量。（張作驥電影工作室提供）

張作驥對疫情時代充滿惆悵，在這樣的背景之下，他的鏡頭更加專注於家庭關係修復和個人內心掙扎，「疫情帶來了對人際關係和家庭意義的重新審視，也讓許多人被迫面對那些長期壓抑的創傷。」他希望透過這部電影，展現人性中最脆弱卻也最堅韌的一面，揭示人們如何從過去的傷痛中走出來，找到重新開始的力量。

導演張作驥新片《優雅的相遇》用黑白片來詮釋主場景「警察宿舍」。（張作驥電影工作室提供）導演張作驥新片《優雅的相遇》用黑白片來詮釋主場景「警察宿舍」。（張作驥電影工作室提供）

電影延續張作驥以往作品常以魔幻現實與真實生活交織的風格，時而溫暖時而冷冽地探索角色在疫情中孤立無助的現實，與他們內心深處無法逃避的創傷，既是對疫情時代的反思，更是內心自我救贖的旅程。

《優雅的相遇》將於12月13日在台上映，電影入圍今年金馬獎最佳新演員，將在金馬影展期間進行兩場放映，11月10日第一場，張作驥將率領全體演員出席映後座談；另一個於11月19日的場次，張作驥也把握每次跟觀眾互動的機會，再次到廳內進行映後座談。

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