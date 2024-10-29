蔡瑞雪分手後再發聲 駁斥「沒有豪門這件事」

蔡瑞雪（右）證實與孫麥傑分手。（本報資料照，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕蔡瑞雪先前傳出與富二代DJ孫麥傑分手，有報導指出是女方不被男方家庭接受，兩人3個月前出面反駁此事，還說感情穩定，未料今（29）日蔡瑞雪透過社群限時動態證實已和孫麥傑分手，稍早蔡瑞雪第二次發限時動態，這次則表示根本沒有豪門這件事。

蔡瑞雪已和孫麥傑分手。（翻攝自IG）

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蔡瑞雪曾因就讀北一女中被稱為「北一女神」，後轉往演藝圈發展，雖然在韓國發展不如預期，但回到台灣之後，戲劇和綜藝都有所表現。蔡瑞雪與孫麥傑相戀後，孫麥傑力挺蔡瑞雪放閃，兩人也愛得高調。今年7月傳言孫麥傑家裡看不上蔡瑞雪，讓兩人感情出現裂痕，也有人有「豪門夢碎」形容兩人分手。

蔡瑞雪今日宣布與男友分手（左圖），接著又發文表示沒有豪門這件事。（本報合成圖，翻攝自IG）

今日蔡瑞雪先是證實已和孫麥傑分手，不久後蔡瑞雪第二度在社群軟體發出限時動態，寫下「沒有豪門這件事」，駁斥外界說她「豪門夢碎」並請媒體不要誤會，似是回應先前遭孫家人反對的傳言。

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