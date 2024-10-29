晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡瑞雪分手後再發聲 駁斥「沒有豪門這件事」

蔡瑞雪（右）證實與孫麥傑分手。（本報資料照，翻攝自IG）蔡瑞雪（右）證實與孫麥傑分手。（本報資料照，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕蔡瑞雪先前傳出與富二代DJ孫麥傑分手，有報導指出是女方不被男方家庭接受，兩人3個月前出面反駁此事，還說感情穩定，未料今（29）日蔡瑞雪透過社群限時動態證實已和孫麥傑分手，稍早蔡瑞雪第二次發限時動態，這次則表示根本沒有豪門這件事。

蔡瑞雪已和孫麥傑分手。（翻攝自IG）蔡瑞雪已和孫麥傑分手。（翻攝自IG）

相關新聞：蔡瑞雪拍照胸下兩個凹洞  1.1萬人按讚稱「神」

蔡瑞雪曾因就讀北一女中被稱為「北一女神」，後轉往演藝圈發展，雖然在韓國發展不如預期，但回到台灣之後，戲劇和綜藝都有所表現。蔡瑞雪與孫麥傑相戀後，孫麥傑力挺蔡瑞雪放閃，兩人也愛得高調。今年7月傳言孫麥傑家裡看不上蔡瑞雪，讓兩人感情出現裂痕，也有人有「豪門夢碎」形容兩人分手。

蔡瑞雪今日宣布與男友分手（左圖），接著又發文表示沒有豪門這件事。（本報合成圖，翻攝自IG）蔡瑞雪今日宣布與男友分手（左圖），接著又發文表示沒有豪門這件事。（本報合成圖，翻攝自IG）

今日蔡瑞雪先是證實已和孫麥傑分手，不久後蔡瑞雪第二度在社群軟體發出限時動態，寫下「沒有豪門這件事」，駁斥外界說她「豪門夢碎」並請媒體不要誤會，似是回應先前遭孫家人反對的傳言。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中