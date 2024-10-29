恐嚇高市議會禁播《國有器官》否則「炸成廢墟」！議長：堅持挺下去

高市議會接到恐嚇電郵，要求取消《國有器官》播映，否則要把議會炸成廢墟。（民眾提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今上午發布訊息，本週六將出借場地播映紀錄片《國有器官》，不料隨即接到恐嚇電郵，警告傍晚五點前要聲明取消放映，否則會把議會「炸成廢墟」！高市議長康裕成強調，會堅持挺下去。

康裕成進一步表示，已將資料傳給警方依法處理，這次活動是議會不同黨派議員所支持並合辦，在藍綠壁壘分明的議場裡相當難得，議會應該當議員的後盾，堅持挺下去，也期待高雄市民相挺！

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高市議會今上午表示。跨黨派議員商借議會當電影院，邀請民眾11／2下午一起來議會觀賞《國有器官》。

榮獲多項影展大獎的紀錄片國有器官，內容揭露中共政府犯下人類史上重大罪行「活摘器官」。（圖擷取自《國有器官》臉書粉專）

跨黨派議員包括張博洋、簡煥宗、陳慧文、邱俊憲、李雅慧、陳麗娜、蔡金晏、黃彥毓等，《國有器官》電影放映暨與談會預計11月2日週六下午14時到16時舉行，地點在高市議會簡報室（高雄市鳳山區國泰路二段156號）。

相關訊息發布不久，議會官網即接到恐嚇電郵，指出有多顆爆炸物已放置議會所在地址，要求所有參與議員須在下午5點發出聲明，取消《國有器官》播映，如果屆時沒看到聲明，將把議會「炸成廢墟」！議會資訊單位初步了解，電郵IP來自「波蘭」。

高市議會接獲恐嚇電郵，已報警處理。（記者王榮祥攝）

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